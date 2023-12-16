السبت 16 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

السجن 5 سنوات لمتهمين بتهمة سرقة شخص بالإكراه وإحداث عاهة له بسوهاج

ارشيفية
ارشيفية

عاقبت محكمة جنايات سوهاج، اليوم السبت، عاملًا وربة منزل بالسجن 5 سنوات، لاتهامهما بسرقة المجني عليه "م.ا.م" بالإكراه وتحت تهديد السلاح، بدائرة مركز طما.

صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد عبدالمنعم محمود، وعضوية المستشارين مصطفى أبوالقاسم محمد وإبراهيم مرتضى، بأمانة سر محمد عبدالحميد وأحمد سعد.

بداية أحداث الواقعة عندما وجهت النيابة العامة للمتهمين تهمة سرقة توك توك من المجنى عليه بالإكراه بالطريق العام، حيث تلقى رئيس المباحث بلاغًا من المجني عليه بأنه أثناء سيره فى الطريق العام بدراجة نارية، قام المتهم بتهديده بسلاح أبيض بعد أن استوقفته المتهمة الأولى واستوليا منه على الدراجة النارية توك توك، ثم قاما بضربه بـ"قالب طوب" على رأسه، مما أحدث به عاهة مستديمة بنسبة 10% وفرا هاربين.

محكمة جنايات سوهاج السجن 5 سنوات ربة منزل عامل المستشار أحمد عبد المنعم محمود

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