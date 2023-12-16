تقرير دولى: إسرائيل قيدت وصول الفلسطينيين إلى المياه الجوفية ونهر الأردن

تواجه الأرض الفلسطينية منذ عقود تحديات مستمرة في الأمن المائي نتيجة للاحتلال الإسرائيلي وتدابيره التقييدية المدمرة، لا سيما عمليات التصعيد العسكري المتكررة ضد غزة، وتسيطر إسرائيل منذ عام 1967 على جميع الموارد المائية في الأرض الفلسطينية.

وفي السياق، قال تقرير صادر عن لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا "الإسكوا"، إنه في الضفة الغربية قيدت إسرائيل وصول الفلسطينيين إلى المياه الجوفية ونهر الأردن، ومنعت قيام مشاريع جديدة للبنية التحتية للمياه. وفي غزة استنزفت طبقة المياه الجوفية الوحيدة بسبب الإفراط في الاستخراج والتلوث بمياه الصرف الصحي وتسرب مياه البحر، فأصبحت 97% من مياهها غير صالح للاستهلاك البشري.

وقد حالت القيود المفروضة على استيراد مواد البناء كجزء من الحصار دون إعادة تأهيل البنى الأساسية للمياه والصرف الصحي والنظافة الصحية، لا سيما تلك التي تضررت جراء عمليات التصعيد العسكري المتكررة، فازداد اعتماد الفلسطينيين على شراء المياه من الشركات الإسرائيلية.

وفي مارس 2023، بلغ نصيب الفرد اليومي من المياه الاستهلاكية في الأرض الفلسطينية 89 لترًا في الضفة الغربية و82.7 لتر في غزة، أي دون كمية 100 لتر للفرد في اليوم التي توصي بها منظمة الصحة العالمية. وفي غزة أصبحت المياه تجمع في الصفائح والزجاجات البلاستيكية من الأنابيب العمودية، وخزانات جمع المياه على الأسطح، والشاحنات غير المخصصة للمياه، لتلبية الاحتياجات الأساسية.

جدير بالذكر أن الحرب التي اندلعت بين فلسطين وإسرائيل في 7 أكتوير 2023 فاقمت الظروف المتردية في غزة، من ندرة في المياه وانعدام الأمن الغذائي، ومشاكل في قطاع الطاقة. فالأضرار التي لحقت بالبنية التحتية المتصدعة بفعل التصعيد العسكري المتكرر ضد قطاع غزة، والحصار المستمر منذ 16 عامًا، تقوض حق الشعب الفلسطيني في الحصول على الخدمات الأساسية.