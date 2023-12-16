السبت 16 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

تصدر التريند عقب وفاته.. ما لا تعرفه عن أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح 

أمير الكويت
أمير الكويت

تصدرالشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح محركات البحث الأولى على جوجل وذلك عقب وفاته حيث أعلن مجلس وزراء الكويت الحداد، 40 يومًا ونعى الرئيس السيسي الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت الذي وافته المنية صباح اليوم.

 

وأفاد متحدث الرئاسة أن الرئيس عبد الفتاح السيسي والشعب المصري ينعيان الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت ونوه متحدث الرئاسة إلى أن مصر تعلن حالة الحداد لمدة ثلاثة أيام في جميع أنحاء البلاد.

فى هذا السياق ترصد الدستور أبرز المعلومات عنه خلال السطور المقبلة 

 

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1_ الأمير السادس عشر لدولة الكويت، والسادس منذ استقلال البلاد عن بريطانيا.

2_ الأخ غير الشقيق لأمير الكويت الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، والابن السادس لأمير الكويت العاشر الشيخ أحمد الجابر الصباح (الذي حكم الكويت بين عامي 1921-1950).

 

3_ تولى منصبه 14 عامًا عندما أصدر الأمير الراحل الشيخ صباح قرارًا بتزكيته  عام 2006.

4_  ولد الشيخ نواف في 25 يونيو عام 1937 في فريج الشيوخ (موقع مجمع المثني حاليًا) بمدينة الكويت. 

 

5_ نشأ وترعرع في "قصر دسمان"، الذي كان بيت الحكم في عهد والده الأمير أحمد الجابر، وتلقى تعليمه في المدارس النظامية بالكويت، ومن بينها المدرسة المباركية.

6_ تزوج من السيدة شريفة سليمان الجاسم الغانم في خمسينيات القرن العشرين، وله أربعة أبناء وبنت واحدة.

7_ درس في مدارس حمادة وشرق والنقرة ثم في المدرسة الشرقية، إضافة إلى تحصيله في المدرسة المباركية، وهي أول مدرسة في تاريخ الكويت، درس فيها جملة من شيوخ الأسرة الحاكمة الذين تولوا مقاليد الحكم في البلاد لاحقًا.

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