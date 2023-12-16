حصاد أنشطة وفعاليات وزارة البيئة خلال إسبوع.. انفوجراف

تستعرض وزارة البيئة في الحصاد الاسبوعي أبرز أنشطة الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة وقطاعات الوزارة المختلفة خلال الاسبوع الماضي في الفترة من ٩ إلى ١٦ ديسمبر الجاري وتشمل:

- بحث تعزيز أواصر التعاون الثنائي فى مختلف المجالات مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى، وذلك بجناح جامعة الدول العربية، وعلى هامش فعاليات قمة المناخ COP28 بدبى.

- المشاركة فى الإجتماع الوزارى " القيادة المتكاملة لتنفيذ خطة عمل المناخ والتنوع البيولوجي لعام 2030"المنعقد ضمن فعاليات يوم الطبيعة واستخدام الأراضي والمحيطات ضمن قمة المناخ cop28.

- وزيرة البيئة تستأنف مع نظيرها الكندي الجولة الثانية من المفاوضات حول تمويل المناخ بمؤتمر المناخ COP28 بدبي.

- استعراض الإجراءات الوطنية المتبعة لتشجيع الاستثمار في الطاقات المتجددة للحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري وحماية الموارد لطبيعية والطيور المهاجرة بهذه المشروعات،بالجناح المصري بقمة المناخ COP28 بدبى.

- تنظيم يومًا تحت عنوان " الشباب والأطفال والتعليم والمهارات" بالجناح المصري بقمة المناخ COP28.

- وزيرة البيئة تلتقي بوفد المفاوضين المصريين الشباب الأول المشارك في المؤتمر على هامش مشاركتها في مؤتمر المناخ COP28 بدبي.

- وزيرة البيئة تشارك فى جلسة نقاشية حول تعزيز قدرة المجتمعات المحلية على الصمود وتوطين استراتيجيات التكيفضمن فعالية تنظمها شبكة "رائد" بقمة المناخ (COP28) بدبى.

- وزيرة البيئة تشارك فى إحتفالية الأعضاء الجدد بالقائمة الخضراء للإتحاد الدولي لصون الطبيعة،على هامش مشاركتها بمؤتمر المناخ COP28 وبجناح الإتحاد الدولى لصون الطبيعة.

- وزيرة البيئة ونظيرها الكندي يستعرضان إنجازات قيادتهم المشتركة للمشاورات من مؤتمر التنوع البيولوجي COP15 حتى مؤتمر المناخ COP28.

- وزيرة البيئة المصرية تهنئ دولة الإمارات العربية الشقيقة على نجاح رئاستها للنسخة الثامنة والعشرين من مؤتمر المناخ COP28.

- وزيرة البيئة تعلن استضافة مصر رسميا لمؤتمر الأطراف الرابع والعشرون القادم لإتفاقیة حمایة البیئة البحریة والمنطقة الساحلیة للبحر الأبیض المتوسط خلال عام ٢٠٢٥.

- الربط الإلكتروني لمنظومة الرصد الذاتي المستمر لانبعاثات(6) مداخن بشركة القاهرة لتكرير البترول (معمل مسطرد).

الأحد الموافق ١٠ ديسمبر الجارى:

" وزيرة البيئة تلتقى رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى لبحث تعزيز أواصر التعاون الثنائي ، وذلك بجناح جامعة الدول العربية، وعلى هامش فعاليات قمة المناخ COP28 بدبى"

- الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة. تلتقى والأستاذ الدكتور إسماعيل عبدالغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى، وذلك لبحث تعزيز أواصر التعاون الثنائي فى مختلف المجالات، وذلك بجناح جامعة الدول العربية، وعلى هامش فعاليات قمة المناخ COP28، حيث أكدت أن وزارة البيئة تعي أهمية البحث العلمي والكيانات التعليمية لدعم العمل البيئي، ونعمل على الاستفادة من خبرات أستاذة الأكاديمية وابتكارات طلابها في عدد من المجالات، وذلك من خلال المشروعات البحثية والتطبيقية فى المجال البيئى والتى تشمل موضوعات التكيف مع التغيرات المناخية والحد من مخاطر الكوارث الطبيعية وإدارة المخلفات الصلبة وحماية البيئة البحرية والساحلية والنقل المستدام.

مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين COP28

" مستشار وزيرة البيئة للتعاون الدولى يشارك فى الإجتماع الوزارى " القيادة المتكاملة لتنفيذ خطة عمل المناخ والتنوع البيولوجي لعام 2030" بقمة المناخ cop28.

- الدكتور تامر أبو غرارة مستشار وزيرة البيئة للتعاون الدولى، يشارك نيابة عن وزيرة البيئة فى الإجتماع الوزارى للإستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي وخطط المساهمات الوطنية المقام تحت عنوان " القيادة المتكاملة لتنفيذ خطة عمل المناخ والتنوع البيولوجي لعام 2030"، المنعقد ضمن فعاليات يوم الطبيعة واستخدام الأراضي والمحيطات بمؤتمر الأطراف فى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ بمدينة إكسبو دبى، الذى تنظمه رئاسة مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين، ورئاسة مؤتمر الأطراف الخامس عشر لاتفاقية التنوع البيولوجي، وشراكة المساهمات المحددة وطنيًا، شراكة تسريع الاستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي، الأبطال رفيعى المستوى للأمم المتحدة لتغير المناخ، وأكد مستشار وزيرة البيئة أن الإجتماع الوزارى يجمع رئاستا اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28) واتفاقية التنوع البيولوجي (COP15)، والحكومات والقادة من جميع أنحاء المجتمع في مائدة مستديرة وزارية لمناقشة الأهمية والتحديات والفرص لاعتماد نهج تآزري في تصميم وتنفيذ الخطط والاستراتيجيات الوطنية للمناخ والتنوع البيولوجي، دعمًا لتغير المناخ وتحقيقًا لأهداف كلًا من اتفاق باريس وإطار كونمينغ-مونتريال العالمي للتنوع البيولوجي، بالإضافة إلى أهداف التنمية المستدامة، حيث وافقت مصر على الإتفاق المجمع للمساهمات المحددة وطنيًا (NDC) الخاصة بتغير المناخ، والاستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجى (NBSAPs).

"وزيرة البيئة تستأنف مع نظيرها الكندي الجولة الثانية من المفاوضات حول تمويل المناخ بمؤتمر المناخ COP28 بدبي"

- الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، تبدء ونظيرها الكندي السيد ستيفن جيلبولو، اليوم الجولة الثانية من المفوضات حول تمويل المناخ، وذلك ضمن فعاليات مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP28، المقام بمدينة اكسبو دبي بالإمارات العربية، وتؤكد أن هذا يأتي استكمالا للزخم المحقق خلال الجولة الأولى للتفاوض التي استمرت على مدار اليوم أمس، وتم ابلاغ نتائجها للجلسة العامة في نهاية اليوم، حيث شهدت النقاش حول ٤ موضوعات متعلقة بالتمويل، وهي الهدف بعيد المدى لتمويل المناخ والهدف الكمي الجمعي الجديد لتمويل المناخ، والمادة 2.1c المعنية بتدفق التمويل بالأضافة إلى تمويل التكيف، موضحةٍأن الجولة الثانية ستستكمل التفاوض حول هذه الموضوعات للخروج بمسودة بدائل للتوافق حولها، لتقديمها لرئاسة مؤتمر المناخ COP28، تمهيدا لوضعها فى النص النهائي لمخرجات المؤتمر.

" وزارة البيئة تستعرض الإجراءات الوطنية المتبعة لتشجيع الاستثمار في الطاقات المتجددة للحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري وحماية الموارد لطبيعية والطيور المهاجرة بهذه المشروعات،بالجناح المصري وضمن فعاليات اليوم المخصص للطبيعية بقمة المناخ COP28 بدبى"

- وزارة البيئة تنظم من خلال مشروع صون الطيور الحوامة التابع للوزارة، حدثًا جانبيًا بالجناح المصري، تحت عنوان الإجراءات الوطنية المتبعة لتشجيع الاستثمار في الطاقات المتجددة للحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري وحماية الموارد لطبيعية والطيور المهاجرة بهذه المشروعات وقد قام بالعرض الدكتور أسامة الجبالى مدير المشروع، وبمشاركة منسق برامج التغيرات المناخية بالاتحاد الدولي لصون الطبيعة، وبيرد لايف انترناشيونال – مكتب الشرق الأوسط، والمركز الإقليمي لكفاءة الطاقة والطاقة المتجددة، وذلك ضمن فعاليات اليوم المخصص للطبيعية، وعلى هامش فعاليات قمة المناخ (COP28)، حيث أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة على أن مؤتمر التغيرات المناخية يسلط الضوء دائمًا علي ضرورة تنفيذ إجراءات ومبادرات للحد من انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون وغازات الاحتباس الحراري، مشيرة أن من أهم هذه الإجراءات التي يشجع المجتمع الدولي الدول علي القيام بها ويتم تخصيص ميزانيات ضخمة لها هي إنتاج الطاقة من المصادر الطبيعية والتى من أهمها استخدام طاقة الرياح، مضيفة ان النموذج المصري فى إجراءات حماية الموارد الطبيعية والطيور المهاجرة بمشروعات الطاقة المتجددة أصبح مثالًا يحتذى به، وأن النجاح المحقق شجع المستثمرين الدوليين للاستثمار في هذا القطاع، ودفع بالمؤسسات الدولية الممولة لتلك المشروعات فى الاستثمار فى تمويل العديد من المشروعات الجديدة.

" الجناح المصرى ينظم يومًا تحت عنوان " الشباب والأطفال والتعليم والمهارات" فى اليوم الثامن من مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين COP28"

- الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، تؤكد أن الجناح المصرى المقام ضمن فعاليات الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف (COP28 ) بإكسبو دبى أستأنف أنشطته فى اليوم الثامن من المؤتمر تحت عنوان " الشباب والأطفال والتعليم والمهارات " لمواصلة الحوار حول العمل المناخي وتعزيز الشراكات، إشراك الشباب، وتحفيز الاستثمارات الخضراء، وأوضحت أن الجناج المصرى شهد إقامة مؤسسة المنتدى العالمي للفنون من أجل التنمية لورشة عمل حول الفن المُستدام والتنمية البشرية، لتعزيز المسار المُستدام للشراكة بين الفنون الجميلة والتنمية المستدامة، استعرضت الجلسة قوة الفن في الدعوة إلى الاستدامة البيئية باستخدام وسائل متنوعة بما في ذلك مواد النفايات، كما تطرقت الجلسات إلى عدد من المبادرات والبرامج الرئيسية التي تُشكل مستقبل العمل المناخي، وتدعو لإشراك الشباب مثل "برامج التوعية في مركز التميز للبحوث والدراسات التطبيقية حول تغير المناخ والتنمية المستدامة"، ولفتت الوزيرة إلى أن يوم "الشباب والأطفال والتعليم والمهارات تضمن إقامة حدث حول مبادرة المرونة الحضرية المستدامة (SURGe) ، التي تم إطلاقها خلال مؤتمر الأطراف السابع والعشرين.

الاثنين الموافق ١١ ديسمبر الجاري:

" وزيرة البيئة تلتقي بوفد المفاوضين المصريين الشباب الأول المشارك في المؤتمر على هامش مشاركتها في مؤتمر المناخ COP28 بدبي "

- الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، تلتقى بوفد المفاوضين المصريين الشباب المشارك في مؤتمر المناخ COP28 بدبي، وذلك على هامش مشاركتها في المؤتمر المقام بمدينة اكسبو دبي بالإمارات العربية، وقد اشادت الدكتورة ياسمين فؤاد أثناء اللقاء بمشاركة مفاوضين شباب بوفد مصري تفاوضي للمرة الأولى على الاطلاق بقيادة وزارة الخارجية المصرية، كأحد ثمار رئاسة مصر لمؤتمر المناخ السابق COP27، والذي حرص على دعم الشباب في الاستماع إلى أصواتهم في قضايا المناخ، وتعزيز مشاركتهم في العمل المناخي، حيث كان توجيه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي في منتدى شباب العالم العام الماضي بتمكين الشباب من المشاركة ومعاونة رئاسة مصر لمؤتمر المناخ COP27 في مراحل الاعداد والتنفيذ والمشاركة، لصناعة قادة المستقبل في العمل المناخي والاستفادة من ابتكاراتهم ومساهماتهم في توفير حلول حقيقية لمواجهة أزمة المناخ. وأعربت وزيرة البيئة عن فخرها بالشباب المصري المشارك في الوفد التفاوضي، والذين تم اختيارهم من ضمن ١٨٠٠ شاب وفتاة، كانوا حريصين على المشاركة الهادفة في المبادرات والحوارات المناخية المحلية والدولية، مثمنة دورهم في تقديم صورة مشرفة للشباب المصري الواعي بالقضايا الملحة محليا وعالميا، وما يمكن أن يقدمه للعالم من حلول مبتكرة تساعد على مواجهة التحديات وتحقيق التنمية.

" وزيرة البيئة تشارك فى جلسة نقاشية حول تعزيز قدرة المجتمعات المحلية على الصمود وتوطين استراتيجيات التكيف ضمن فعالية تنظمها شبكة "رائد" بقمة المناخ (COP28) بدبى"

- الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، تشارك فى الجلسة النقاشية التى نظمتها الشبكة العربية للبيئة والتنمية "رائد"، حول "تعزيز قدرة المجتمعات المحلية على الصمود وتوطين استراتيجيات التكيف محليًا"، حيث شارك فى تنظيم الجلسة جمعية الجيل الأخضر البيئية (GGF)، عضو شبكة «رائد» بالمملكة الأردنية، ومؤسسة شباب الصومال للتنمية (SYDF)، وذلك على هامش فعاليات قمة المناخ (COP28)، وأكدت وزيرة البيئة على أهمية الجلسة في وقت حرج تزامنا مع آخر ٤٨ ساعة للمفاوضات قبل الخروج بالنص النهائي لمؤتمر المناخ COP28، ووقت مهم للدول النامية والقارة الأفريقية والدول العربية والتى تُعد الأكثر تضررًا من آثار تغير المناخ، ليتحقق حلم يراودها لسنوات للخروج بهدف عالمي للتكيف. وتشير الى ان إعلان استضافة مصر لمقر أول مركز أفريقي للمرونة والتكيف كان أحد أمنيات مصر فى تقديم دعم حقيقي للمجتمعات الأكثر تضررا في القارة ويدفعون الثمن كل يوم نتيجة آثار تغير المناخ، وان المجتمعات المحلية هم الأقدر على إعطاء أدلة لأفضل طرق المواجهة والتكيف مع آثار تغير المناخ، مؤكدة على ضرورة انفتاح الدول مع شراكات متعددة الأطراف في خططها الوطنية للتكيف لضمان إعطاء الأولوية للمناطق والمجتمعات المحلية الأكثر تضررًا

الثلاثاء الموافق ١٢ديسمبر الجارى:

" وزيرة البيئة تشارك فى إحتفالية الأعضاء الجدد بالقائمة الخضراء للإتحاد الدولي لصون الطبيعة،على هامش مشاركتها بمؤتمر المناخ COP28 وبجناح الإتحاد الدولى لصون الطبيعة"

- الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة تشارك فى إحتفالية الأعضاء الجدد بالقائمة الخضراء للاتحاد الدولي لصون الطبيعة لمنطقة الشرق الأوسط وغرب آسيا، الذى نظمه المكتب الإقليمي للاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة لغرب آسيا والمنعقد بجناح الاتحاد الدولي لصون الطبيعة بالمنطقة الزرقاء من مؤتمر المناخ COP28 المنعقد بمدينة أكسبو دبى.وقد أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد أن الهدف من الأحتفالية هو تكريم الاعضاء المنضمين للاتحاد الدولي لصون الطبيعة، والملتزمين بالمعايير العالمية للقائمة الخضراء، والتى تلعب دورًا محوريًا في الحفاظ على التنوع البيولوجى والأنظمة البيئية لمناطق محددة، مُشيرةً إلى أنه يوجد بمصر محميتين وهما رأس محمد ووادى الحيتان معلنتان ضمن القائمة الخضراء للإتحاد الدولى لصون الطبيعة. مشيرة إلى أن الشعاب المرجانية بالبحر الأحمر التى تعتبر من أكثر الشعاب مرونه وتكيفًا مع التغيرات المناخية، والتى تعتبر بمثابة جوهرة طبيعية للأجيال القادمة، مُعلنةً عن قيام مجلس الوزراء بإتخاذ قرارًا بوضع كامل بيئة الشعاب المرجانية بالبحر الأحمر بمصر التى لا ينطبق عليها قانون المحميات الطبيعية تحت مظلة الحماية الطبيعية، وتشكيل لجنة لوضع الاشتراطات والمقاييس الخاصة بذلك، على ان يتم الإنتهاء من اللجنة خلال ٦ أشهر ويتم الأعلان الرسمى عنه، وهو ما يدعم الرؤية المصرية فيما يخص حماية البيئة والموارد الطبيعية، والسياسات الخاصة بالحد من آثار التغيرات المناخية والتكيف معها.

"وزيرة البيئة ونظيرها الكندي يستعرضان إنجازات قيادتهم المشتركة للمشاورات من مؤتمر التنوع البيولوجي COP15 حتى مؤتمر المناخ COP28 "

- الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة ونظيرها الكندي السيد ستيفن جيلبولو وزير البيئة، يستعرضان نجاحات قيادتهم المشتركة للمشاورات من مؤتمر التنوع البيولوجي COP15 حتى مؤتمر المناخ COP28، وذلك في جلسة غير رسمية على هامش مشاركتها في مؤتمر المناخ COP28،وتحدث الوزيران عن رحلتهما الناجحة في القيادة المشتركة لمهمة تسيير المفاوضات في أهم التحديات البيئية، وذلك خلال مؤتمرين كبيرين هما مؤتمر التنوع البيولوجي COP15 في نهاية ٢٠٢٢ لتسيير مشاورات الإطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد ٢٠٢٠، وتسيير مشاورات آليات التنفيذ وتمويل المناخ لمؤتمر المناخ COP28 بدبي حاليا.

الاربعاء الموافق ١٣ ديسمبر الجاري:

"وزيرة البيئة المصرية تهنئ دولة الإمارات العربية الشقيقة على نجاح رئاستها للنسخة الثامنة والعشرين من مؤتمر المناخ COP28"

- الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، تتقدم بالتهنئة لدولة الإمارات العربية الشقيقة على نجاح النسخة الثامنة والعشرين من مؤتمر المناخ COP28، برئاسة الدكتور سلطان الجابر، والذي عقد بمدينة اكسبو دبي بالإمارات العربية، خلال الفترة من ٣٠ نوفمبر حتى ١٢ ديسمبر ٢٠٢٣، بحضور ممثلي ١٩٧ دولة.

مشيدة بقيادة والتزام الرئاسة الإماراتية للمؤتمر، كجزء لا يتجزأ من جمع وجهات النظر المتباينة، بما ساعد على توجيه العمل نحو توافق الآراء للوصول إلى "اتفاق الإمارات"، على الرغم من الاختلافات في وجهات النظر. واعربت وزيرة البيئة عن امتنانها لجميع الأطراف التي أبدت استعدادا لتقديم التنازلات، وإثبات أن التعددية والتعاون هما أفضل أمل لكوكبنا، مؤكدة على كلمة رئيس المؤتمر فإن الاتفاق الذي تم التوصل إليه اليوم يعد التزام حقيقي بالتنفيذ والمضي قدما.

الخميس الموافق ١٤ ديسمبر الجاري:

" وزيرة البيئة تعلن استضافة مصر رسميا لمؤتمر الأطراف الرابع والعشرون القادم لإتفاقیة حمایة البیئة البحریة والمنطقة الساحلیة للبحر الأبیض المتوسط خلال عام ٢٠٢٥"

- الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، تعلن رسميًا عن استضافة مصر لمؤتمر الأطراف الرابع والعشرون لإتفاقیة حمایة البیئة البحریة والمنطقة الساحلیة للبحر الأبیض المتوسط القادم المقرر عقده في عام ٢٠٢٥، حيث لاقى القرار ترحيبا كبيرًا من الدول الأعضاء في الاتفاقية.وقد أوضح الدكتور على ابو سنه الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة، انه تم إنتهاء فعاليات الدورة ال 23 لمؤتمر الأطراف المتعاقدة فى اتفاقیة حمایة البیئة البحریة والمنطقة الساحلیة للبحر الأبیض المتوسط "اتفاقية برشلونه" بمدينة سلوفينيا، حيث أسفر المؤتمر عن اعتماد ما يقرب من عشرون قرارًا معني بكافة مجالات العمل البيئي في منطقة المتوسط منها ما يتعلق بحماية التنوع البيولوجي وتحقيق الإدارة الساحلية المتكاملة وآليات كتابة واعتماد التقارير الدورية، وقد تم خلال الإجتماع تقييم الأنشطة والميزانية المقررة خلال العامين الماضيين واعتماد القرار الخاص بذلك ، كما تم مناقشة موقف المساهمات السنوية للدول الأعضاء، وتم التطرق لعدد من القضايا الفنية ذات الصلة بالبيئة البحرية منها ما يتعلق بالمحميات البحرية والإدارة المتكاملة لمياه الصابورة.واعلن عن إنشاء برنامج " التجمع البيئي" بتعاون مشترك بين وزارة البيئة وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة.

السبت الموافق ١٦ ديسمبر الجاري:

"البيئة تحكم سيطرتها إلكترونيا على (6) مداخن بشركة القاهرة لتكرير البترول (معمل مسطرد)"

- الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، تعلن الإنتهاء من أعمال الربط الإلكتروني لمنظومة الرصد الذاتي المستمر لانبعاثات مداخن وحدات الاصلاح وعددها (3) مداخن بشركة القاهرة لتكرير البترول (معمل مسطرد)، حيث تم رصد عناصر ( الجسيمات الصلبه الكلية، اكاسيد النيتروجين، ثاني أكسيد الكبريت، اول أكسيد الكربون) وايضا الظروف المرجعية( الاكسجين، ضغط، معدل سريان ودرجة حرارة، الرطوبة)، كما تم ربط عدد (3) مداخن خاصة بوحدات التقطير ليصل عدد المداخن التى تم ربطها بالشركة عدد ( 6 ) مداخن من اجمالى 21 مدخنة. وبهذا الربط فقد بلغ إجمالى عدد المنشآت الصناعية التي تم ربطها بمحافظات القاهرة الكبرى عدد (16) منشأة بعدد (84) مدخنة، فيما وصل اجمالى عدد المنشآت الصناعية المرتبطة بالشبكة القومية لرصد الانبعاثات الصناعية على مستوى الجمهورية، (95) منشأة تمثل 477 مدخنة.