السبت 16 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

الأهلي في المونديال| كولر يعقد محاضرة فنية للاعبين استعدادًا لمواجهة فلومينينسي البرازيلي

كولر
كولر

يعقد السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي محاضرة فنية للاعبي الأهلي مساء اليوم، من أجل الحديث عن مواجهة فلومينينسي البرازيلي في نصف نهائي كأس العالم للأندية 2023، والمقامة حاليًا بالمملكة العربية السعودية.

وحرص كولر على طي صفحة مباراة الأهلي واتحاد جدة السعودي والتي أقيمت أمس الجمعة، على استاد الجوهرة بمدينة جدة، وحقق الفريق خلالها الفوز بنتيجة 3-1 ليصعد إلى نصف نهائي مونديال الأندية.

وبدأ الجهاز الفني للأهلي، في دراسة فلومينينسي البرازيلي، وتحديد نقاط القوة والضعف في منافسه، قبل مواجهة الفريقين يوم الاثنين.

وصعد الأهلي إلى نصف نهائي كأس العالم للأندية، بعد تغلبه على اتحاد جدة السعودي 3-1، ليحقق رقمًا قياسيًا جديدًا بالوصول لهذا الدور للمرة السادسة في تاريخ البطولة، ويعزز رقمه القياسي كأكثر أندية العالم من خارج أوروبا وأمريكا الجنوبية ‏وصولًا لنصف النهائي في مونديال الأندية.

وأصبح الأهلي هو الفريق الوحيد من خارج أوروبا وأمريكا الجنوبية الذي يصل لنصف نهائي كأس العالم للأندية أربع مرات متتالية، وذلك في نسخ 2020، و2021، و2022، و2023، ويليه ‏الهلال السعودي الذي وصل لنصف نهائي البطولة مرتين في 2021، و2022.

تتويج لجهود كل اللاعبين ‏

 وكان مروان عطية، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، قال إن تتويجه بجائزة أفضل لاعب في ‏مباراة اتحاد جدة هي تكليل لجهود الفريق بأكمله بعد المستوى الذي قدمه اللاعبون وقدرتهم ‏على حسم المباراة والتأهل إلى نصف نهائي كأس العالم للأندية في نسخته الحالية بالسعودية.‏

وأضاف عطية: الجهاز الفني قام بالتحضير الجيد لمباراة ربع نهائي المونديال بعد مشاهدة ‏اتحاد جدة أمام أوكلاند سيتي، مما أسهم في فوز الفريق بنتيجة كبيرة وإسعاد الجماهير التي ‏تواجدت اليوم في ملعب الجوهرة المشعة وكافة محبي النادي.‏

وأكد مروان عطية أن مباراة اتحاد جدة صفحة تم طيها، وسوف يبدأ الفريق غدًا السبت التحضير ‏لمباراة نصف النهائي أمام فلومينينسي البرازيلي.‏

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