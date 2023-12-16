رئيس مجلس الشيوخ ينعى أمير دولة الكويت

نعى المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، الأمير الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، والذي انتقل إلى جوار ربه اليوم.

وتقدم المستشار عبد الرازق باسمه واسم أعضاء المجلس بخالص التعازي للأشقاء في دولة الكويت قيادة وحكومة وشعبًا، في وفاة أمير البلاد بعد ما قدمه لبلده وللأمة العربية والإسلامية من جهد وعطاء خلال مسيرة ثرية سيذكرها له الجميع داعيًا الله عز وجل أن يتغمده بواسع الرحمة والمغفرة.

الديوان الأميري الكويتي يعلن وفاة أمير الكويت

وتوفي حاكم الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح اليوم عن عمر ناهز 86 عاما، وفق ما أعلن الديوان الأميري الكويتي، في بيان رسمي تلاه التليفزيون الرسمي.

وكان تم إدخال الأمير نواف إلى المستشفى في أواخر نوفمبر بسبب حالة طبية طارئة، ولاحقا أعلن أن حالته الصحية قد استقرت.

النواف أصبح حاكمًا للكويت في عام 2020 بعد وفاة أخيه الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح عن عمر ناهز 91 عاما.

مصر تعلن الحداد ثلاثة أيام في جميع أنحاء البلاد

ونعت رئاسة الجمهوية، اليوم السبت، أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، الذي وافته المنية عن عمر يناهز الـ86 عامًا.

وجاء البيان كالتالي:

أصدرت رئاسة جمهورية مصر العربية بيانا منذ قليل، جاء فيه: «تنعى جمهورية مصر العربية الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت الشقيقة، الذي وافته المنية اليوم السبت الموافق ١٦ ديسمبر ٢٠٢٣.. كما ينعى الرئيس عبدالفتاح السيسي، والشعب المصري، الزعيم الفقيد، الرجل العظيم، الذي كان داعمًا لأمته العربية والإسلامية، حريصًا على شئونها، حكيمًا في قيادته، قدم الكثير من البذل والعطاء لبلاده وللأمتين العربية والإسلامية».

وأعلنت جمهورية مصر العربية الحداد على الفقيد لثلاثة أيام في جميع أنحاء البلاد، ونسأل الله تعالى أن يتغمد الفقيد برحمته، ويلهم شعب الكويت الشقيق الصبر والسلوان.