محافظ بورسعيد يتفقد اصطفاف المعدات والسيارات داخل جراجات الأحياء

تفقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم السبت، اصطفاف المعدات والٱلات والسيارات، داخل جراجات الأحياء، وجراج الإنقاذ الطوارىء والجراج العمومي للمحافظة، ضمن خطة المحافظة الموسعة لرفع كفاءة وصيانة المعدات الموجودة بكل أحياء المحافظة على أعلى مستوى لضمان استمرار جاهزيتها بصفة مستمرة ودائمة لتكون قادرة على إدارة الأعمال بشكل فعال، وكفاءة عالية فى الأحياء، فضلا عن مواجهة أثار موسم الشتاء الحالي.

واستعرض محافظ بورسعيد موقف المعدات داخل جراجات الأحياء، وذلك للوقوف على مدى استعدادها وجاهزيتها لمواجهة الأزمات وسرعة التعامل معها ومواجهة ٱثار موسم الشتاء الحالي، فضلا عن استعراض ما تم من أعمال صيانة للمعدات الموجودة بكل أحياء المحافظة وفاعلية كافة المعدات والأجهزة المستخدمة لإدارة الأزمات والطوارئ والإجراءات التى تم اتخاذها لرفع كفاءة الجراجات وجميع المعدات والسيارات في الأحياء.

تطوير ورفع كفاءة الجراجات بالأحياء

وأكد أن أعمال تطوير ورفع كفاءة الجراجات بالأحياء شملت رفع كفاءة المنظومة الفنية بالجراجات والتى تضم صيانة المعدات والسيارات العاملة بهدف رفع كفاءة العمل داخل الجراجات بما يؤدى إلى رفع كفاءة العمل الميداني ومستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في مجالات رفع كفاءة النظافه العامة وإزالة الأشغالات والتعديات وأعمال كسح تجمعات المياه وغيرها من الخدمات، بالإضافة إلى دهان المبانى والمكاتب الإدارية ومظلات السيارات والمعدات وصيانة دورات المياه ورفع كفاءة الورش الفنية الرئيسيه وممرات إصلاح اللوادر والسيارات والطرق الداخلية وترميم وإصلاح مبانى مغاسل ومشاحم السيارات إلى جانب رفع كفاءة الإنارة العامة ومعالجة شبكه الصرف الصحي الداخلية للجراجات.

وأكد محافظ بورسعيد استمرار أعمال صيانة المعدات ورفع كفاءتها وعمل اصطفاف دائم للمعدات للوقوف على جاهزيتها بشكل مستمر، كما أكد على ضرورة رفع كفاءة الأطقم العاملة على المعدات بشكل دورى بهدف الوقوف على مدى الاستعداد مع استمرار تنفيذ دورات تدريبية لكافة العاملين على المعدات بالأحياء.

جولة محافظ بورسعيد

جولة محافظ بورسعيد

جولة محافظ بورسعيد

جولة محافظ بورسعيد

جولة محافظ بورسعيد

جولة محافظ بورسعيد

جولة محافظ بورسعيد

جولة محافظ بورسعيد