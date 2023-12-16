السبت 16 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ بورسعيد يتفقد اصطفاف المعدات والسيارات داخل جراجات الأحياء

جولة محافظ بورسعيد
جولة محافظ بورسعيد

تفقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم السبت، اصطفاف المعدات والٱلات والسيارات،  داخل جراجات الأحياء،  وجراج الإنقاذ الطوارىء والجراج العمومي للمحافظة، ضمن خطة المحافظة الموسعة لرفع كفاءة وصيانة المعدات الموجودة بكل أحياء المحافظة على أعلى مستوى لضمان استمرار جاهزيتها بصفة مستمرة ودائمة لتكون قادرة على إدارة الأعمال بشكل فعال، وكفاءة عالية فى الأحياء، فضلا عن مواجهة أثار موسم الشتاء الحالي.

واستعرض محافظ بورسعيد موقف المعدات داخل جراجات الأحياء، وذلك للوقوف على مدى استعدادها وجاهزيتها لمواجهة الأزمات وسرعة التعامل معها ومواجهة ٱثار موسم الشتاء الحالي، فضلا عن استعراض ما تم من أعمال صيانة للمعدات الموجودة بكل أحياء المحافظة وفاعلية كافة المعدات والأجهزة المستخدمة لإدارة الأزمات والطوارئ والإجراءات التى تم اتخاذها لرفع كفاءة الجراجات وجميع المعدات والسيارات  في الأحياء.

 تطوير ورفع كفاءة الجراجات بالأحياء

وأكد أن أعمال تطوير ورفع كفاءة الجراجات بالأحياء شملت رفع كفاءة المنظومة الفنية بالجراجات والتى تضم صيانة المعدات والسيارات العاملة بهدف رفع كفاءة العمل داخل الجراجات بما يؤدى إلى رفع كفاءة العمل الميداني ومستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في مجالات رفع كفاءة النظافه العامة وإزالة الأشغالات والتعديات وأعمال كسح تجمعات المياه وغيرها من الخدمات، بالإضافة إلى دهان المبانى والمكاتب الإدارية ومظلات السيارات والمعدات وصيانة دورات المياه ورفع كفاءة الورش الفنية الرئيسيه وممرات إصلاح اللوادر والسيارات والطرق الداخلية وترميم وإصلاح مبانى مغاسل ومشاحم السيارات إلى جانب رفع كفاءة الإنارة العامة ومعالجة شبكه الصرف الصحي الداخلية للجراجات.

وأكد محافظ بورسعيد استمرار أعمال صيانة المعدات ورفع كفاءتها وعمل اصطفاف دائم للمعدات للوقوف على  جاهزيتها بشكل مستمر،  كما أكد  على ضرورة رفع كفاءة الأطقم العاملة على المعدات بشكل دورى بهدف الوقوف على مدى الاستعداد  مع استمرار تنفيذ دورات تدريبية لكافة العاملين على المعدات بالأحياء.

جولة محافظ بورسعيد
جولة محافظ بورسعيد
جولة محافظ بورسعيد
جولة محافظ بورسعيد
جولة محافظ بورسعيد
جولة محافظ بورسعيد
جولة محافظ بورسعيد
جولة محافظ بورسعيد
جولة محافظ بورسعيد
جولة محافظ بورسعيد
جولة محافظ بورسعيد
جولة محافظ بورسعيد
جولة محافظ بورسعيد
جولة محافظ بورسعيد
جولة محافظ بورسعيد
جولة محافظ بورسعيد
جولة محافظ بورسعيد
جولة محافظ بورسعيد
محافظ بورسعيد تطوير رفع كفاءة أستقبال موسم الشتاء

الأكثر قراءة

عاجل.. كيف تتصدى حماس لضربات "الميركافا".. قوة الاحتلال الضاربة في غزة

أقوى من الفيضانات.. لماذا ستفشل خطة إسرائيل لتدمير أنفاق غزة؟

الخطيب يؤجل البت فى أزمة مترجم كولر

"تعذيب وطعنة سكين".. سيدة تنهي حياة ابنتها بسبب مقطع إباحي في دار السلام

مصادر رفيعة لـ القاهرة الإخبارية: انتقال فرق التحقيق لموقع سقوط الجسم الطائر قبالة سواحل دهب

أسيرة إسرائيلية محررة تكشف تفاصيل طلب المقاومة منها عدم العودة لـ غلاف غزة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبد العزيز

‏رغم كرة القدم وحكاية الطعمية.. نبقى أحبابًا‏

د. منى حلمى

لا تصارع الخنازير

جلال حمام

بايدن يدفع الثمن!

صفاء النجار

ديستوبيا التكنولوجيا الحديثة «1»

سارة شريف

حتى تنتهى الحرب

ماجد حبته

حتى آخر جندى إسرائيلى!

محمد رفعت

لنا فى الانتخابات الرئاسية عبرة!

ماجد حبته

لجان ضبط الأسعار!

صور

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

ارفع علمك بالعالي.. المصريون يشاركون في العرس الانتخابي (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

صفارات الإنذار تدوي في مستوطنات غلاف غزة.. وتحذيرات من إطلاق صواريخ

سفير إسرائيل لدى روسيا يستبعد عقد هدنة مع حماس مطلع 2024

عاجل.. ذروة الخطر.. ما بعد توسيع العمليات الإسرائيلية فى جنوب غزة؟