السبت 16 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

المشدد 6 سنوات لقهوجي يتاجر في المخدرات بعين شمس

حيازة مخدر الحشيش
حيازة مخدر الحشيش

قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة قهوجي بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه، بتهمة حيازة المواد المخدرة بعين شمس.

كشفت تحقيقات النيابة العامة ان المتهم م.م قهوجي ضبط بحيازته مخدر الحشيش واعترف أنه أحرز المواد المخدرة بهدف الربح والتجارة غير المشروعة وأن حصل على مبلغ مالي من تجارته.

وكان قسم شرطة عين شمس تلقي معلومات بقيام المتهم بحيازة وترويج المواد المخدرة، بعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تبين صحة المعلومات الواردة.

بإعداد الأكمنة اللأزمة تمكنت قوات الامن بمديرية أمن القاهرة بالقبض على المتهم وعثر بحوزته على الحشيش المخدر وبمواجهته اعترف بحيازة المضبوطات وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

محكمة جنايات القاهرة السجن المشدد قهوجي عين شمس المواد المخدرة قسم شرطة عين شمس

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