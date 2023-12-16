السبت 16 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

رئيس هيئة نظافة القاهرة يتابع آخر مستجدات حديقة غرناطة بروكسى

تطويرات حديقة غرناطة
تطويرات حديقة غرناطة

تفقد اللواء إيهاب الشرشابي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لنظافة وتجميل وإنارة القاهرة، آخر مستجدات تطوير حديقة غرناطة بروكسي بمصر الجديدة.

وتابع رئيس الهيئة رفع مستوى النواحي التجميلية بالأسوار الخارجية والبوابات والمشايات الداخلية بكل أرجاء الحديقة ضمن التطوير الشامل لكل الجزر الوسطى والحدائق العامة بمصر الجديدة.

وتفقد اللواء إيهاب الشرشابي أعمال رفع تراكمات البناء والهدم والرتش الموجودة بمنطقة كفر البطيخ بحي دار السلام بالمنطقة الجنوبية.

وتابع أعمال الإنقاذ المركزي بمعدات وسيارات الهيئة في رفع كل الإزالة لتوسعة الطريق وفتح محاور جديدة لتيسير حركة المرور بالمنطقة الجنوبية.

وتم تكليف المهندسة رحاب أباظة، رئيس المركزية، بالدفع بالإنقاذ المركزي بعدد ٣ لودر كبير وعدد ٢٥ سيارة قلاب في استجابة فورية لرفع تلك التراكمات.

وكلَّف رئيس الهيئة باستمرار العمل والمجهود حتى يتم الانتهاء من تلك الأعمال.

تطويرات حديقة غرناطة
تطويرات حديقة غرناطة
تطويرات حديقة غرناطة
تطويرات حديقة غرناطة
تطويرات حديقة غرناطة
تطويرات حديقة غرناطة
تطويرات حديقة غرناطة
تطويرات حديقة غرناطة
تطويرات حديقة غرناطة
تطويرات حديقة غرناطة
حديقة غرناطة روكسي مصر الجديدة محافظة القاهرة أخبار محافظة القاهرة

مواد متعلقة

محافظة القاهرة: إقبال كبير من أهالى مدينة الأمل على لجان الانتخابات

مسيرة لـ"مستقبل وطن" أمام لجان محافظة القاهرة (فيديو)

الأكثر قراءة

عاجل.. الخطيب يؤجل البت فى أزمة مترجم كولر

مصادر رفيعة لـ القاهرة الإخبارية: انتقال فرق التحقيق لموقع سقوط الجسم الطائر قبالة سواحل دهب

عاجل.. أقوى من الفيضانات.. لماذا ستشفل خطة إسرائيل لتدمير أنفاق غزة؟

تليفزيون الكويت يقطع البث الرسمى.. والديوان الأميرى يصدر بيانًا بعد قليل

صباح الأحمد الجابر.. محطات فى حياة أمير الكويت الراحل

صحف البرازيل تُحذر فلومينينسى من "قدرات الأهلى الخارقة"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

ديستوبيا التكنولوجيا الحديثة «1»

سارة شريف

حتى تنتهى الحرب

ماجد حبته

حتى آخر جندى إسرائيلى!

محمد رفعت

لنا فى الانتخابات الرئاسية عبرة!

ماجد حبته

لجان ضبط الأسعار!

د. محمد عفيفي

البطل أحمد عبدالعزيز

د هند جاد

فى الانتخابات.. مشاركة المرأة.. ضد التشهير

جلال حمام

خسائر إسرائيل ومكاسب حماس

صور

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

ارفع علمك بالعالي.. المصريون يشاركون في العرس الانتخابي (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

صفارات الإنذار تدوي في مستوطنات غلاف غزة.. وتحذيرات من إطلاق صواريخ

سفير إسرائيل لدى روسيا يستبعد عقد هدنة مع حماس مطلع 2024

عاجل.. ذروة الخطر.. ما بعد توسيع العمليات الإسرائيلية فى جنوب غزة؟