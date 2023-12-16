رئيس هيئة نظافة القاهرة يتابع آخر مستجدات حديقة غرناطة بروكسى

تفقد اللواء إيهاب الشرشابي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لنظافة وتجميل وإنارة القاهرة، آخر مستجدات تطوير حديقة غرناطة بروكسي بمصر الجديدة.

وتابع رئيس الهيئة رفع مستوى النواحي التجميلية بالأسوار الخارجية والبوابات والمشايات الداخلية بكل أرجاء الحديقة ضمن التطوير الشامل لكل الجزر الوسطى والحدائق العامة بمصر الجديدة.

وتفقد اللواء إيهاب الشرشابي أعمال رفع تراكمات البناء والهدم والرتش الموجودة بمنطقة كفر البطيخ بحي دار السلام بالمنطقة الجنوبية.

وتابع أعمال الإنقاذ المركزي بمعدات وسيارات الهيئة في رفع كل الإزالة لتوسعة الطريق وفتح محاور جديدة لتيسير حركة المرور بالمنطقة الجنوبية.

وتم تكليف المهندسة رحاب أباظة، رئيس المركزية، بالدفع بالإنقاذ المركزي بعدد ٣ لودر كبير وعدد ٢٥ سيارة قلاب في استجابة فورية لرفع تلك التراكمات.

وكلَّف رئيس الهيئة باستمرار العمل والمجهود حتى يتم الانتهاء من تلك الأعمال.

تطويرات حديقة غرناطة

تطويرات حديقة غرناطة

تطويرات حديقة غرناطة

تطويرات حديقة غرناطة