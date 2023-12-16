السبت 16 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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محافظات

محافظ القاهرة يوجه بمراجعة معدات الأحياء للتعامل مع التقلبات المناخية

محافظ القاهرة
محافظ القاهرة

أكد مصدر مسئول لجريدة "الدستور"، أن اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، كلَّف نوابه الأربعة بمراجعة معدات الأحياء ومدى جاهزيتها للتعامل مع التقلبات المناخية وأي طارئ.

وأكد المصدر أن المحافظ كلَّف ببيان يفيد بكل الأجهزة والمعدات الموجودة بالأحياء وحصرها جميعًا.

وقام نواب محافظ القاهرة بالاجتماع مع رؤساء الأحياء لرفع بيان حالات المعدات وإمكاناتها وسبل إصلاحها إن وجدت.

من جهته، اجتمع الدكتور حسام الدين فوزي، نائب المحافظ، مع رؤساء أحياء المنطقة الشمالية؛ لمناقشة حالة المعدات وشراء قطع غيار المعدات المعطلة للاستفادة منها.

وكلَّف نائب محافظ القاهرة بالمراجعة الدقيقة لكل معدة داخل مخازن الأحياء ضمن خطة المحافظة للاستفادة القصوى من الإمكانات الموجودة.

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