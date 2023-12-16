محافظ أسيوط يناقش إجراءات توفير الأراضي لاستكمال مشروعات التعليم ضمن مبادرة "حياة كريمة"

وجَّه اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتخصيص وتوفير الأراضي لاستكمال مشروعات قطاعي التربية والتعليم المقرر تنفيذها على أرض المحافظة، والتي تنفذها هيئة الأبنية التعليمية وذلك لدفع وتيرة العمل لتلك المشروعات، لافتًا إلى تقديم كل سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أو أي تحديات تظهر أثناء أعمال تنفيذ مشروعات هيئة الأبنية التعليمية بقرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بمرحلتيها والمشروع القومي لتطوير الريف المصري.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، ووفقًا لرؤية مصر 2030 واستراتيجية التنمية المستدامة.

وأشار اللواء عصام سعد، إلى متابعته المستمرة لمعدلات التنفيذ من خلال الجولات الميدانية وتكليف قيادات المحافظة ورؤساء المراكز والقرى بالمرور والمتابعة لمعدلات سير العمل بالمشروعات المختلفة الجاري تنفيذها، بما يضمن نهو الأعمال في المواعيد المقررة، وفقًا للجداول الزمنية المحددة وطبقًا للمواصفات القياسية ومعايير الجودة والسلامة على أن يتم التأكد من سلامة الأعمال حتى الاستلام النهائي.

جاء ذلك خلال لقاءه المهندس مصطفى عبدالفتاح، مدير منطقة الأبنية التعليمية بالمحافظة، وأحمد شوقي، مدير عام جهاز حماية أملاك الدولة بالمحافظة.

خطة هيئة الأبنية التعليمية

تناول اللقاء مناقشة ما تم تنفيذه من خطة هيئة الأبنية التعليمية من مشروعات جارٍ العمل بها على أرض المحافظة، ومعدلات الإنجاز للوقوف على نسب التنفيذ، فضلًا عن مناقشة المعوقات ووضع حلول عاجلة لها بالتنسيق مع الجهات المعنية.

ووجَّه محافظ أسيوط، بمراعاة الأسلوب الهندسي المميز والشكل الجمالي في الإنشاء والتنسيق مع كل الهيئات والجهات المانحة للتوسع في إنشاء مدارس جديدة ليحقق للأجيال الحالية والقادمة حلمها في حياة كريمة، لافتًا إلى الاهتمام الذي توليه الدولة والحكومة بإنشاء مدارس جديدة وزيادة أعداد الفصول لتخفيف كثافة الطلاب بالفصول وتحقيق هدف النزول تدريجيًا بالكثافة وإلغاء الفترات وتحقيق جودة التعليم لأبناء المحافظة خاصة في القرى الأكثر احتياجًا وذلك لصالح تحسين المنظومة التعليمية، موضحًا أن الجهاز التنفيذي للمحافظة يعمل على تقديم خدمات أفضل للمواطنين بكل القطاعات الخدمية بالقرى والمراكز.

تطوير 7 مراكز بأسيوط

ويستهدف المشروع القومي لتطوير الريف المصري "حياة كريمة"، 7 مراكز على مستوى المحافظة خلال مرحلته الجديدة بإجمالي 149 قرية و894 تابعًا بإجمالي 2000 مشروع بتكلفة 44 مليار جنيه.

ويتولى جهاز تعمير وسط وشمال الصعيد، تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية بعدد 4 مراكز هي: "ساحل سليم - أبوتيج - أبنوب - الفتح".

ويتولى جهاز تعمير الوادي الجديد، تنفيذ المشروعات بمركزيِّ منفلوط وديروط، ويتولى جهاز تعمير جنوب الصعيد، تنفيذ المشروعات بمركز صدفا، ويتضمن تطوير شامل للبنية الأساسية والخدمات الاجتماعية والأوضاع الاقتصادية، فضلًا عن تحسين أوضاع الفئات الأولى بالرعاية بتلك القرى والنجوع.