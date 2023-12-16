السبت 16 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الولايات المتحدة تتطلع لتعميق العلاقات الثنائية مع البحرين

العاهل البحريني الملك
العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة

أعربت الولايات المتحدة الأمريكية عن تطلعها إلى تعميق العلاقات الأمنية والاقتصادية مع مملكة البحرين، والعمل سويا لخلق شرق أوسط أكثر سلامًا وازدهارًا وترابطًا.

وزير الخارجية الأمريكي انتوني بلينكن  

وقال وزير الخارجية الأمريكي انتوني بلينكن  في بيان نشرته "الخارجية الأمريكية" عبر موقعها الإلكتروني اليوم السبت، بمناسبة اليوم الوطني للبحرين  في هذا العام، عززت الولايات المتحدة والبحرين شراكتهما التاريخية وصداقتهما من خلال حوارهما الاستراتيجي الثالث وتوقيع اتفاقية التكامل الأمني والازدهار الشامل.

العلاقات الأمنية والاقتصادية

وأعرب عن تطلعه إلى تعميق العلاقات الأمنية والاقتصادية الثنائية والعمل سويا لخلق شرق أوسط أكثر سلاما وازدهارا من خلال تعزيز التعاون الأمني والتجارة والاستثمار وروابط النقل والتقدم التكنولوجي المشترك.

وأضاف بلينكن قائلا "بالنيابة عن الولايات المتحدة الأمريكية، أتقدم بأطيب التمنيات لجلالة الملك حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة وشعب مملكة البحرين بمناسبة عيدهم الوطني.

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و يحتفل الشعب البحريني، السبت، بالذكرى 24 لتولي ملك البلاد حمد بن عيسى آل خليفة مقاليد الحكم، وسط امتنان وتقدير لقائد مسيرة التنمية.

احتفال بمناسبة غالية على قلوب أهل البحرين الذين يحتفلون بأعيادهم الوطنية يومي 16 و17 ديسمبر من كل عام، إحياء لذكرى قيام الدولة البحرينية الحديثة في عهد المؤسس أحمد الفاتح؛ دولة عربية مسلمة عام 1783، والذكرى الـ52 لانضمامها للأمم المتحدة كدولة كاملة العضوية، إضافة إلى الذكرى الـ24 لتسلم عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة مقاليد الحكم.

وبتلك المناسبة، أكد عاهل البلاد الملك حمد بن عيسى آل خليفة أن مملكة البحرين تحتفل بأعيادها الوطنية "وهي ولله الحمد تزهو بإنجازات كبيرة تحققت بسواعد أبنائها في كل مجال، وهنأ أبناء البحرين بهذه المناسبة الوطنية

على الصعيد الدولي، تأتي تلك الذكرى بعد أيام من مشاركة عاهل البحرين في 5 ديسمبر الجاري في القمة الخليجية الـ44 في العاصمة القطرية الدوحة، التي وصلها قادما من الإمارات في ختام زيارة استمرت نحو أسبوع، شارك خلالها في قمة المناخ "COP28"، واحتفالات الإمارات بعيد الاتحاد 52، في دلالة على العلاقات الأخوية القوية التي تربط بلاده بالإمارات، التي تحتل لديه مكانة خاصة.

الولايات المتحدة الامريكية العلاقات الامنية مملكة البحرين وزير الخارجية الامريكي أنتوني بلينكن البحرين

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