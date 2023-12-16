السبت 16 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

مطار مرسى علم الدولى يستقبل 30 رحلة طيران دولية.. اليوم

مطار مرسى علم الدولي
مطار مرسى علم الدولي

يستقبل مطار مرسى علم الدولى على مدار ساعات اليوم السبت، قرابة 5000 راكب يصلون على متن 30 رحلة طيران دولية أوروبية سياحية، وذلك ضمن 100 رحلة طيران دولية يستقبلها المطار خلال الأسبوع بداية من اليوم السبت وحتى الجمعة المقبلة.

مطار مرسى علم الدولي

وتجرس الأجهزة المختصة بالمطار تطبيق الإجراءات الاحترازية والأمنية على الوافدين، وتصل رحلات اليوم منها 15 رحلة من بولندا، 3 رحلات من التشيك، 4 رحلات من ألمانيا، 5 رحلات من إيطاليا، ورحلة من هولندا، ورحلة من ليتوانيا، وبلجيكا.

يذكر أن مطار مرسى علم الدولى يستعد لاستقبال 100 رحلة طيران دولية بداية من اليوم السبت وحتى الجمعة المقبلة، تصل من عدة دول مختلفة، حيث يتم تطبيق الإجراءات الاحترازية والأمنية على الوافدين بداية من وصولهم أرض المهبط حتى وصولهم للفنادق المختلفة.

مطار مرسى علم رحلة طيران دولية أوروبية بولندا المانيا إيطاليا هولندا

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