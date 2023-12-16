السبت 16 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

مايا مرسى لـ"الشاهد": ثورة 30 يونيو كانت نصرة كبيرة للمرأة المصرية

الدكتور محمد الباز
الدكتور محمد الباز والدكتورة مايا مرسي

كشفت الدكتورة مايا مرسي، عن حوار دار بينها وبين أحد السيدات في احدى المحافظات، والتي طلبتها أن ترسل شكوتها للرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث كانت الشكوى تتمثل في عدم معاملة زوجها لها بشكل جيد، كما أشار الرئيس السيسي.

 

وأضافت رئيس المجلس القومي للمرأة، خلال استضافتها ببرنامج "الشاهد" والذي يقدمه الدكتور محمد الباز على قناة "اكسترا نيوز"،أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، جعل الكثير من السيدات فخورين بإنتمائهم لهذا الوطن، بسبب التعامل الراقي معهن والذي دائمًا ما نراه في الكثير من الأزمات والمواقف.

 

أشارت مرسي، إلى أن ثورة 30 يونيو، كانت نصرة كبيرة للمرأة المصرية، خاصة بعد إنتقاص العديد من حقوق السيدة المصرية خلال عام 2011 وصولًا لعام 2013.

 

تفاصيل برنامج "الشاهد"

يعد برنامج "الشاهد" الذي يقدمه الدكتور محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز" أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز رئيس مجلسي إدارة وتحرير "الدستور"، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال ومحمد عاشور.

مايا مرسي الشاهد ثورة 30 يونيو الدكتور محمد الباز اكسترا نيوز

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