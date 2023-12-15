مايا مرسي لـ"الشاهد": رقي الرئيس السيسي في التعامل مع المرأة المصرية جعلته السند لهن

أكدت الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، تعامل برقي مع المرأة المصرية، مشيرًا إلى أن الرئيس السيسي يتعامل بإنسانية مفرطة مع المرأة.

وأشارت رئيس المجلس القومي للمرأة المصرية، خلال استضافتها ببرنامج "الشاهد" للدكتور محمد الباز، والمذاع على قناة "اكسترا نيوز"، إلى أن رقي الرئيس السيسي وإنسانيته في التعامل مع المرأة المصرية، جعلته السند لكل سيدة مصرية، مستشهدة بعدد من المواقف الخاصة بالرئيس عبد الفتاح السيسي مع عدد من السيدات.

تفاصيل برنامج "الشاهد"

انطلقت حلقات الموسم الرابع من برنامج "الشاهد" تحت عنوان "التجربة المصرية.. شهادات على 10 سنوات من التحدي".. الشاهد يذاع يوميًا في الحادية عشرة مساء، على قناة "إكسترا نيوز".

ويعد برنامج "الشاهد"، الذي يقدمه الدكتور محمد الباز، على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من البدري جلال ومحمد عاشور وهند مختار.