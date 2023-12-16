السبت 16 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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مايا مرسى لـ"الشاهد": الرئيس السيسى حافظ على مكتسبات المرأة المصرية

الدكتورة مايا مرسي
الدكتورة مايا مرسي

قالت الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، إنها طلبت من الرئيس عبد الفتاح السيسي أن يكون عام 2017 عامًا للمرأة المصرية، مشيرة أنها فؤجت بالموافقة قائلًا لها:" السيدة المصرية تستحق أكثر من ذلك".

وأضافت رئيس المجلس القومي للمرأة، خلال استضافتها ببرنامج "الشاهد" والذي يقدمه الدكتور محمد الباز على قناة "اكسترا نيوز"، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، يحافظ دائمًا على مكتسبات المرأة المصرية، مؤكدة بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي يقدر دور المرأة المصرية في الدولة.

ونوهت الدكتورة مايا مرس، أن وصول كلام الرئيس عبد الفتاح السيسي للناس دلالة مهمة على تغير لغة الخطاب السياسي الذي أصبح حقيقيًا وتوعويًا.

تفاصيل برنامج "الشاهد"

انطلقت حلقات الموسم الرابع من برنامج "الشاهد" تحت عنوان "التجربة المصرية.. شهادات على 10 سنوات من التحدي"، والشاهد يذاع يوميًا في الحادية عشرة مساء، على قناة "إكسترا نيوز".

ويعد برنامج "الشاهد"، الذي يقدمه الدكتور محمد الباز، على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من البدري جلال ومحمد عاشور وهند مختار.

مايا مرسي الشاهد السيدة المصرية الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة الدكتور محمد الباز

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