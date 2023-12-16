السبت 16 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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مايا مرسي لـ"الشاهد": الرئيس السيسي في كل خطابته دائمًا ما يصف السيدة المصرية بـ"العظيمة"

الدكتورة مايا مرسي
الدكتورة مايا مرسي

أشادت الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، بتعامل الرئيس عبد الفتاح السيسي مع السيدة المصرية كأخ أو أبن، مشيرة إلى أن من خلال جولاتها في المحافظات، وأنه عندما يتحدث مع السيدات بشكل أسري كأنه أحد أفراد "أسرتها".

 

وقالت رئيس المجلس القومي للمرأة، خلال استضافتها ببرنامج "الشاهد" والذي يقدمه الدكتور محمد الباز على قناة "اكسترا نيوز"، أن الرئيس السيسي في كل خطابته دائمًا ما يصف السيدة المصرية بـ"العظيمة".

 

تفاصيل برنامج "الشاهد"

يعد برنامج "الشاهد" الذي يقدمه الدكتور محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز" أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز رئيس مجلسي إدارة وتحرير "الدستور"، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال ومحمد عاشور.

مايا مرسي الرئيس السيسي السيدة المصرية الشاهد رئيس المجلس القومي للمرأه

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