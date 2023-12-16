فرق الدعم النفسى والاجتماعى التابعة لجمعية الهلال الأحمر تزور فلسطين

ذكرت صحيفة الجارديان البريطانية، أن فرق الدعم النفسي والاجتماعي التابعة لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني قامت بزيارة الفلسطينيين النازحين جراء الغارات الإسرائيلية على مستشفى الأمل ومقر جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في خان يونس.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، إن الفرق سعت إلى تقديم الإسعافات الأولية النفسية للمرضى "للتخفيف من حدة القلق الذي يعانون منه وسط القصف المستمر الذي تشهده المحافظة".

مقتل 63 صحفياً وعاملاً

وفي سياق متصل، وقُتل ما لا يقل عن 63 صحفياً وعاملاً في مجال الإعلام في غزة جراء الغارات الإسرائيلية منذ 7 أكتوبر، وفقاً لبيانات لجنة حماية الصحفيين.

وقال جيش الاحتلال إنه لا يستطيع ضمان سلامة الصحفيين العاملين في غزة.

في الأسبوع الماضي، في إشارة إلى غارتين إسرائيليتين على لبنان في أكتوبر، أسفرتا عن مقتل صحفي رويترز عصام عبد الله وإصابة ستة صحفيين آخرين، أدانت منظمة هيومن رايتس ووتش الهجمات ووصفتها بأنها "هجوم غير قانوني ومتعمد على ما يبدو على مجموعة واضحة للغاية من الصحفيين".

وقال رمزي قيس، الباحث في هيومن رايتس ووتش في لبنان، في تقرير هيومن رايتس ووتش الأسبوع الماضي: “هذه ليست المرة الأولى التي يبدو أن القوات الإسرائيلية تهاجم فيها الصحفيين عمداً، مما أدى إلى نتائج مميتة ومدمرة”.

وفي الوقت نفسه، خلصت منظمة مراسلون بلا حدود إلى أن الصحفيين اللذين قُتلا الشهر الماضي في غارات إسرائيلية على لبنان "تم استهدافهما بشكل صريح".

وأضافت وفي المرحلة الأولى، ستوفر خطوط لوفتهانزا الجوية في البداية أربع رحلات أسبوعية من فرانكفورت وثلاث رحلات أسبوعية من ميونيخ. تخطط الخطوط الجوية النمساوية لثماني رحلات ربط أسبوعية وخمس رحلات أسبوعية إلى سويسرا.

وفي خطوة أولى، ستوفر شركات الطيران التابعة لمجموعة لوفتهانزا ما مجموعه 20 رحلة ربط أسبوعية من وإلى تل أبيب. وهذا يتوافق مع حوالي 30 بالمائة من جدول الرحلات العادية. سيتم استخدام طائرات من عائلة إيرباص A320.

وأضافت أن جدول الرحلات يوفر "اتصالات نقل جيدة من إسرائيل إلى أمريكا الشمالية والعودة عبر المحاور في فرانكفورت وميونيخ وفيينا وزيورخ".