ضياء رشوان: غزة تحولت لمقابر جماعية ولا أحد يعرف أين دفن أولاده

قال ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، إن غزة تحولت لمقابر جماعية بها 100 شخص أو يزيد، ولا أحد يعرف أين دفن أباه أو أمه أو أخته أو أولاده.

وأضاف ضياء، خلال تقديم برنامج "مصر جديدة" المذاع على قناة "ETC"، أن المقابر الجماعية، لا تحدث إلا في قمة الكوارث، وهو حاصل في غزة، ما حصل في غزة ليس له مثيل، ففي أوكرانيا قالوا إنه حدث مرتين أو ثلاثة أنهم عثروا على مقابر جماعية لأوكرانيين، واهتز له العالم، أما في غزة كل يومين نرى مقبرة جماعية.

وأشار إلى أن أبرزهم مقبرة جماعية في مُجمع الشفاء، بعد أن حوصر عدة أيام وبداخله 80 شهيد في الأرض، و70 آخرين في الثلاجات، واضطر الطاقم الطبي، أن يدفنوا 80 شهيدا أو أكثر في مقبرة جماعية، ثم قام جيش الاحتلال بنبش القبر الجماعي، وأخذ الجثث ليأخذ العينات عسى أن يجد منهم محتجزين إسرائيليين.

وختم: "إلى هذا المدى وصل جيش الاحتلال الذي يزعم أنه متحضر، هذه الوحشية التي يتعامل بها مع الأحياء والأموات".