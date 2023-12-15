الجمعة 15 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

برلماني: الإقبال الكثيف على الانتخابات الرئاسية استعاد مشاهد ثورة 30 يونيو

النائب احمد محسن
النائب احمد محسن

قال النائب احمد محسن، عضو مجلس الشيوخ، إن الانتخابات الرئاسية 2024 كانت حدث استثنائي في الحياة السياسية المصرية، كما أن الاقبال التاريخي الهائل عليها من قبل ملايين المصريين، ذكر بمشاهد ثورة 30 يونيو العظيمة والحشود التي نزلت الشارع للدفاع عن الوطن والانتصار لوحدته وتماسكه.

وأوضح محسن، في تصريح صحفي له اليوم، إن اقبال المصريين على صناديق الاقتراع في الانتخابات الرئاسية 2024 وسط تعددية وبطريقة الانتخاب الحر المباشر، كشفت عن رغبة المصريين وحرصهم على الوطن، وأكدت الانتماء الوطني من خلال مشاركة الشباب بكثافة كبيرة، لافتا أن الإنجازات الكبيرة التي حققتها القيادة السياسية في جميع المجالات بالدولة المصرية، عى مدى سنوات وحالة الأمن والاستقرار كانت من أهم الأسباب التي دفعت المصريين، للمشاركة بكثافة في الانتخابات الرئاسية ودهس حملات المقاطعة المشبوهة التي أطلقها البعض قبل بدء الانتخابات.

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وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن الانتخابات الرئاسية، نجحت في تغيير صورة الأحزاب في الشارع المصري، بعدما ترشح رؤساء ثلاثة احزاب وعرضوا برامجهم الانتخابية في الشارع وأمام ألاف الناخبين، مشيدا بالإشراف القضائي الكامل على العملية الانتخابية من بدايتها وحتى انتهائها.

واختتم أن الانتخابات ستظل بحشودها والاقبال عليها رسالة للعالم أجمع، أن المصريون قادرون على صناعة التاريخ والاصطفاف وراء قيادتهم الوطنية والدفاع عن الوطن في عز الأزمات والتحديات وصياغة شكل المستقبل بانتخابات رئاسية تعددية مباشرة.

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