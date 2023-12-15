عبد المنعم رمضان: موسيقى صوت أبي كانت بوابتي المفتوحة على الشعر

استضاف بيت الشعر بالأقصر ضمن برنامج "شاعر وتجربة"، الشاعر عبدالمنعم رمضان في حوار مفتوح حول تجربته الإبداعية، ومسيرته في الشعر، وقام بتقديم اللقاء الشاعر حسين القباحي، مدير بيت الشعر بالأقصر، مساء أمس الخميس بمقر بيت الشعر بالأقصر على طريق الكباش.

قال الشاعر حسين القباحي ان الشاعرعبد المنعم رمضان أصبح علامة من علامات الشعر الشعر العربي، وأحد أبرز الأصوات في جيل السبعيينات، وهو من الذين أسسوا نمطا جماليا خاصا عبر قصيدته، وبطبيعة الحال واحد من الذين يمثلون علامة جمالية فارقة في المشهد الشعري العربي.

وتابع القباحي: "نشكر له حضوره البهي وانتقاله بعد فترة طويلة من عدم المشاركة في الفعاليات الثقافية داخل وخارج مصر بشكل عام، الأمر الذي يجعلنا نرى في حضوره وتلبية دعوة بيت الشعر بمثابة إيثار لنا.

قال عبد المنعم رمضان بحضوري إلى الأقصر استعدت سيرة الأصدقاء والاصحاب والذين ينتمون إلى الأقصر منهم : الروائي بهاء طاهر كان صديقي، ووالقاص يحيي الطاهر عبد الله كان صاحبي، فهو لا يصادق أحد لانه صديق ظله فقط،على عكس بهاء طاهر الذي كان منظما، والذي سافرت معه أكثر من مرة، كانت صحبته ممتعة.

وتابع رمضان هناك وجه من وجوه الأقصر الذي لم اعرفه شخصيا ولا أظن انني ساعرفه شخصيا هو شيخ الأزهر، والذي أكن كل الاحترام.

أكد رمضان على أن زيارتي للأقصر ردت لي اعتباري لنفسي اليوم.

أبي وأنا ومرحلة الثانوية العامة

كنت طالبا في المرجلة الثانوية ، كان أبي يفتح مصحفه ويرتل بصوت مسموع، ومنه أحببت موسيقى القرأن، وموسيقي صوت أبي،كانت بابي المفتوح للشعر، ومن بعد ذلك ساكتشف لا يعنيه ماذا تقول، ولكن كيف تقول ،"ماذا تقول" بضاعة رخيصة تعني تحدي القول، أما "كيف تقول" تعني تعدد امكانيات القول وأنا مع الأخيرة.

في هذه المرحلة كنت طالبا يسعى لأن ينجح فقط،جربت أشياء كثيرة، انشغلت بالرسم ولم أفلح، وثانيا كتابة الروايات ولم افلح أيضا، وكل هذا فيما يعد سيكون عجينة لما أفعله وهو الشعر.