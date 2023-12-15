بوريل: نفتقد موقفا أوروبيا موحدا إزاء الأوضاع الميدانية في غزة

قال مسؤول السياسة بـالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، اليوم الجمعة، نفتقد موقفا أوروبيا موحدا إزاء الوضع الميداني في غزة، مشيرًا إلى أن اعتداء الحوثيين على السفن التجارية قد يؤدي لتفجير الوضع بالمنطقة.

وأضاف “بوريل” أن الوضع في خليج عدن والمنطقة قابل للانفجار في أي لحظة.

غزة جزء لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية



وفي السياق ذاته، التقى الرئيس الفلسطيني محمود عباس بمستشار الأمن القومي جيك سوليفان، وأخبر “عباس” سوليفان أن غزة كانت جزءًا لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية. ودعا إلى التوقف عن العدوان، ووقف الاستهداف الإسرائيلي للمدنيين بالقطاع والضفة.

كما وافقت إسرائيل على دخول المساعدات إلى قطاع غزة من خلال معبر كيريم شالوم، حسبما ذكرت مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي يوم الجمعة.

وقال المكتب في بيان إن الافتتاح سيسمح لإسرائيل بالحفاظ على التزاماتها بالسماح بدخول 200 شاحنة من المساعدات يوميًا، واتفق عليها في صفقة رهينة تم وضعها وتنفيذها الشهر الماضي.