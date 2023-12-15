الجمعة 15 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

الإثنين.. نادى سينما المرأة يعرض فيلمي “فليحيا أبو الفصاد” و"مش بالورقة والقلم"

فيلم “فليحيا ابو
فيلم “فليحيا ابو الفصاد”

يعرض نادي سينما المرأة الذي ينظمه المركز القومي للسينما برئاسة مدير التصوير الدكتور حسين بكر، فيلم "فليحيا أبو الفصاد"، من تأليف وإخراج حازم مصطفي، وفيلم "مش بالورقة والقلم"، للمخرج أحمد محمد عبده وذلك في تمام السادسة مساء الإثنين الموافق 18 ديسمبر، بسينما الابداع.

“فليحيا ابو الفصاد”

فيلم من إنتاج المركز القومي للسينما، وهو فيلم قصير تدور أحداثه حول طفل يعيش مع جدته وفي حالة من الجفاف العاطفي بينهم، ويحاول الطفل كسر هذة الحالة من خلال حفل عيد ميلاد، وشارك الفيلم بعدد من المهرجانات المصرية والدولي، وحصد العديد من الجوائز من ضمنها - جائزة لينين الرملي لأفضل سيناريو - من ملتقي افلام المحاولة بقصر السينما، جائزة افضل تصميم ديكور- من ملتقي افلام المحاولة بقصر السينما- جائزة تقديرية من ملتقي هيلوبوليس للسينما.

 "مش بالورقة والقلم"

فيلم من إنتاج المركز القومي للسينما ومن إخراج أحمد محمد عبده وسيناريو وحوار ناجي عبدالله وبطولة مصطفي سلامة ورنا خطاب وآلاء على وبريهان أنور ويحي نديم وفريق العمل مدير تصوير محمد مطر ومونتاج منار حسني.

شارك بالفيلم عدد من محاربات السرطان بمستشفي بهية، وتدور أحداث الفيلم في إطار دراما رومانسية عن مقاومة المرأه لمرض السرطان. وعقب عرض الأفلام تقام ندوة تديرها الناقدة السينمائية "شاهندة محمد على" لمناقشة الأفلام مع الجمهور.

يذكر أن نادي سينما المرأة بالقاهرة ينظمة المركز القومي للسينما بالتعاون مع قطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور وليد قانوش الإثنين الثالث من كل شهر، وتحت إدارة الناقدة السينمائية شاهندة محمد على فنياً والدعوة عامة للجمهور ومحبي السينما لحضور فعاليات النادي.

المركز القومي للسينما نادي سينما المرأة سينما المرأة فليحيا أبو الفصاد فيلم مش بالورقة والقلم

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