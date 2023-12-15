الجمعة 15 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

مونديال الأندية.. أوراوا ريدز اليابانى يهزم كلوب ليون ويضرب موعدا مع السيتى

أوراوا ريدز وكلوب
أوراوا ريدز وكلوب ليون

تأهل فريق أوراوا ريدز الياباني إلى الدور نصف النهائي من كأس العالم للأندية عقب الفوز على كلوب ليون المكسيكي بهدف دون رد في الدور ربع النهائي.

سجل أليكس شالك هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 78 من عمر المباراة بعدما تلقى تمريرة رائعة لينفرد بالحارس ويضعها على يمينه.

وكان الفريق المكسيكي قد تلقى ضربة موجعة بعد طرد لاعبه ويليام تيسيلو في الدقيقة 84 من عمر المباراة عقب حصوله على البطاقة الصفراء الثانية.

وضرب أوراوا ريدز الياباني موعدًا مع مانشستر سيتي الإنجليزي في الدور نصف النهائي من البطولة، حيث ستقام المباراة مساء الثلاثاء المقبل الموافق 19 ديسمبر.

وودع الفريق المكسيكي المسابقة بعد أن خاض البطولة للمرة الأولى في تاريخه، عقب تتويجه بلقب دوري أبطال كونكاكاف لعام 2023، بينما يشارك الفريق الياباني في البطولة للمرة الثالثة، بعد أن شارك من قبل في نسختي عامي 2007 و2017.

ويعتمد الفريق الياباني في البطولة على جهود عدد من نجومه، خاصة اللاعبين الأجانب، وهم الثنائي الهولندي، بريان لينسين، وأليكس شالك، والنرويجي ماريوس هويبروتن، والدانماركي ألكسندر شولز، والغيني خوسيه كانتي.

وتبلغ القيمة السوقية لفريق كلوب ليون المكسيكي 38.80 مليون يورو، بينما تبلغ القيمة السوقية لفريق أوراوا ريد دياموندز الياباني 19.35 مليون يورو، حسب موقع "ترانسفير ماركت" العالمي.

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تشكيل الأهلي لمواجهة اتحاد جدة 

أعلن مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن تشكيل الأهلي لمباراة اتحاد جدة السعودي، في بطولة كأس العالم للأندية 2023، المقامة حاليًّا بالمملكة العربية السعودية.  

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني، محمد عبد المنعم، ياسر إبراهيم، علي معلول.  

خط الوسط: مروان عطية، أحمد نبيل كوكا، إمام عاشور.  

الهجوم: بيرسي تاو، حسين الشحات، محمود عبد المنعم كهربا.‎
 

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