بنظام الحضور المباشر.. انطلاق الدراسة برواق العلوم الشرعية فى أسوان غدًا

تنطلق الدراسة برواق العلوم الشرعية والعربية بمحافظة أسوان، غدًا السبت، حيث تبدأ المحاضرات بـ(نظام الحضور المباشر).

وجاء الاعلان عن بدء الدراسة فى رواق العلوم الشرعية والعربية، عبر الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

مواعيد المحاضرات

وأوضحت الصفحة الرسمية لرواق العلوم الشرعية والعربية فى أسوان، أن المحاضرات تبدأ فى معهد الإمام محمد متولي الشعراوي، من الساعة 3:30 عصرًا.

وتنطلق المحاضرات برعاية الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، وباعتماد د.محمد الضويني، وكيل الأزهر، وبإشراف د. عبد المنعم فؤاد، المشرف العام على الأنشطة العلمية للرواق الأزهري بالجامع الأزهر، ود. هاني عودة، مدير عام الجامع الأزهر، ود. أحمد همام مدير إدارة الشئون الدينية بالجامع الأزهر الشريف.