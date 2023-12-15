أنشطة وبرامج وفعاليات وزارة الشباب والرياضة خلال اسبوع.. " انفوجراف"

أصدرت وزارة الشباب والرياضة تقريرها الاسبوعي بالانفوجراف والذي يتضمن أهم اجتماعات وزيارات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بالإضافة إلى أهم انشطة وبرامج قطاعي الشباب والرياضة بوزارة الشباب والرياضة وبعض الفاعليات مع مديريات الشباب والرياضة بالمحافظات والتي تم تنفيذها خلال الأسبوع من 9 حتى 14 ديسمبر 2023، ونستعرض أهمها في التقرير التالي:

أهم اللقاءات والاجتماعات التي عقدها الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بمقر الوزارة بالعاصمة الادارية الجديدة والهيئات التابعة:

• أدلى الدكتور أشرف صبحي، بصوته في الانتخابات الرئاسية بمقر لجنته الانتخابية بمدرسة طبري بالشروق، مشيدًا بحرص المواطنين، وخاصة الشباب على المشاركة فيها.

• تابع الدكتور أشرف صبحي، من داخل غرفة العمليات المركزية للوزارة، وعبر تقنية الفيديو كونفرانس، غرف عمليات مديريات الشباب والرياضة بالمحافظات، للتعرف على نسب مشاركة الشباب في الانتخابات الرئاسية.

• التقي الدكتور أشرف صبحي، والمهندس خالد عباس رئيس شركة العاصمة الإدارية، مجموعة من الشباب المشاركين فى الحملات والمبادرات التى نفذتها الوزارة فى التوعية للمشاركة بالانتخابات الرئاسية التى شهدتها البلاد.

المشروع القومي للجينوم المصري

• أشاد الدكتور أشرف صبحي، بمشاركة الأبطال الرياضيين في مختلف الألعاب الفردية والجماعية، في الانتخابات الرئاسية.

• شهد الدكتور أشرف صبحي، والدكتور عوض تاج الدين مستشار الرئيس لشئون الصحة والوقاية، اجتماعًا وزاريًا بشأن المشروع القومي للجينوم المصري، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور ممثلي وزارات الدفاع والصحة ومختلف الجهات المعنية وقيادات وزارة الشباب والرياضة.

• أنهى الدكتور أشرف صبحي، كافة الإجراءات والمتطلبات الرسمية الخاصة باستضافة مصر لبطولة الألعاب الافريقية 2027، من خلال الحصول على الموافقة النهائية من الاتحاد الإفريقي AU.

• استقبل الدكتور أشرف صبحي، رج الأعمال ياسين منصور لبحث سبل التعاون بين الوزارة ومؤسسة بالم هيلز للتعمير، لدعم برامج رعاية الأبطال الرياضيين، ورعاية المشروعات القومية الخاصة باكتشاف الموهوبين.

• عقد الدكتور أشرف صبحي، اجتماعًا مع وزيرة الرياضة الفرنسية، لمناقشة العديد من الموضوعات الخاصة بالاستعدادات الخاصة باستضافة فرنسا لمنافسات دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

• افتتح الدكتور أشرف صبحي، بطولة أفريقيا لكرة الهدف للمكفوفين المؤهلة لدورة الألعاب البارالمبية باريس 2024 عبر الفيديو كونفرانس، والمقامة بصالة حسن مصطفى.

• شهد الدكتور أشرف صبحي، مراسم إعلان مسئولو اتحاد الجودو، التعاقد مع الياباني أيزومي هيروشي لقيادة المنتخبات الوطنية للجودو خلال الفترة المقبلة.

• التقى الدكتور أشرف صبحي، اللواء حازم حسني رئيس الاتحاد المصري للرماية، لمناقشة الاستعدادات لتنظيم واستضافة عدد من البطولات الدولية والقارية في الرماية، وكذا خطة الاتحاد خلال الفترة المقبلة.

• التقي الدكتور أشرف صبحي، وفدًا من الجامعة البريطانية في مصر، لتعزيز مجالات التعاون في شأن منح زمالة الجامعة البريطانية في مجال التدريب الرياضي، وإعداد دورات تدريبية لمدة عام"Elite National Coach"، لمدربي المنتخبات الوطنية والمشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي.

ومع استمرار حصد أبطال المنتخبات القومية المصرية الميداليات في الألعاب الرياضية المختلفة وتربعهم على منصات التتويج، قدم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة التهنئة والاشادة بالإنجازات التالية:

• هنأ الدكتور أشرف صبحي، البطل المصري محمد حمزة، لاعب منتخب مصر للشباب في السلاح، بعد تتويجه بفضية سلاح الشيش في بطولة كأس العالم.

• أشاد الدكتور أشرف صبحي، بأداء البطلة المصرية ابتسام زايد لاعبة منتخب مصر للدراجات، وفوزها بسباق الاسكراتش، ببطولة الجراند بريكس بدولة بولندا.

• هنأ الدكتور أشرف صبحي، البطل الأولمبي محمد ابراهيم كيشو، بعد تتويجه بذهبية بطولة فنلندا الدولية للمصارعة الرومانية.

• هنأ الدكتور أشرف صبحي، الإتحاد المصري للسباحة، بعد تتويج منتخب الشباب بالدرع العام ولقب البطولة الإفريقية بموريشيوس.

ونختتم حصادنا الأسبوعي بأهم الأنشطة والفاعليات التي نظمتها الإدارات المركزية بوزارة الشباب والرياضة:

• نظم الاتحاد المصري العام للرياضة للجميع فعاليات اليوم الرياضي بنادي مدينة السادس من أكتوبر، تحت شعار "في حب مصر".

• شارك متطوعو وزارة الشباب والرياضة بمختلف محافظات الجمهورية في تسيير العملية الانتخابية بالانتخابات الرئاسية مصر 2024.

• أعلنت وزارة الشباب والرياضة، بدء اختبارات المتقدمين للمشروع القومي لإخصائي التأهيل والقياسات وأخصائي التغذية الرياضية.

• أطلقت وزارة الشباب والرياضة، بالتعاون مع منظمة اليونيسف، أولي فعاليات برنامج «نتشـارك» في نسخته الثانية، لتنفيذ المبادرات المجتمعية بمحافظة الوادي الجديد.

• اختتمت وزارة الشباب والرياضة، فعاليات الدورة رقم ٣٧ من دورات الإستراتيجية والأمن القومي المصري الخاصة بإعداد الكوادر الشبابية والقيادية من أبناء المحافظات الحدودية، بمقر أكاديمية ناصر للعلوم العسكرية العليا.

• واصلت وزارة الشباب والرياضة، تنفيذ الدورات التدريبية الحرفية للعام الثاني ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤ داخل مراكز الشباب بالمحافظات.

• واصلت وزارة الشباب والرياضة، تنفيذ محاضرات تدريبية من خلال مكتب فن إدارة الحياة، عن "حب الذات" والعلامات التجارية الشخصية" و"فن الاتيكيت".

• بدأت وزارة الشباب والرياضة، تحكيم أعمال المشاركين في برنامج "براعم على الهواء"، استعدادًا لاختيار أفضل العناصر للاشتراك في المعسكر التدريبي.

• قامت لجنة من وزارة الشباب والرياضة، بتفقد أعمال تطوير معسكر القرش بمحافظة الإسماعيلية، استعدادًا لافتتاحه وتشغيله خلال القترة المقبلة، كونه صرح شبابي ورياضي كبير.

• شاركت وزارة الشباب والرياضة، في اجتماع الجمعية المصرية لتنظيم الأسرة، للتشبيك والشراكة مع الجهات المعنية بهدف رفع الوعي في مجال الصحة الانجابية.