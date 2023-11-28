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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

"محبة.. سلام".. وزارة الشباب تتابع فعاليات مبادرة وطن يجمعنا بالمنيا

مشيخة الأزهر الشريف
مشيخة الأزهر الشريف

تتابع وزارة الشباب والرياضة، بالتعاون مع مشيخة الأزهر الشريف، مبادرة "وطن يجمعنا" بمحافظة المنيا، خلال الفترة من ٢٦ - ٣٠ نوفمبر ٢٠٢٣.

تضمنت فعاليات اليوم الثاني من المرحلة الثانية تنفيذ مجموعة من المحاضرات واللقاءات التوعوية مع الشباب أعضاء مراكز الشباب وطلاب الجامعات من القرى المستهدفة بالمحافظة.

تخلل اليوم تنفيذ لقاء توعوي بمركز شباب ناصر - ملوي، حضر اللقاء القيادات الشبابية من مراكز ديرمواس وملوي وأبوقرقاص بمحافظة المنيا.

قدم المحاضرة د. حمادة شعبان، أستاذ اللغة التركية بجامعة الأزهر، المشرف بمرصد الأزهر، والقمص أغسطينوس إيليا، كاهن كنيسة مارجرجس بالنيابة عن نيافة الأنبا ديمتريوس مطران إيبارشية ملوي.

تهدف المبادرة إلى تدريب الشباب على مواجهة الشائعات وإيصال المفاهيم الصحيحة والبعد عن الأفكار المغلوطة والهدامة التي تضر الوطن، بالإضافة إلى نشر التسامح وتعليم قيم التسامح والتعاون والتآلف بين جميع أطياف المجتمع.

تدريب الشباب بجامعة الأزهر أستاذ اللغة التركية بجامعة الأزهر الأزهر الشريف مبادرة وطن

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