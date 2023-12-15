وزير الخارجية الأردنى: بناء المستوطنات يصعب حل الدولتين بين إسرائيل وفلسطين

أكد أيمن الصفدي، وزير الخارجية الأردني، خلال مؤتمر صحفي للجنة الوزارية العربية المشتركة ووزير الخارجية النرويجي في أوسلو، وبثته قناة "القاهرة الإخبارية"، أن بناء المستوطنات يصعب حل الدولتين بين إسرائيل وفلسطين.

وأضاف وزير الخارجية الأردني، أنه يجب تطبيق اتفاقية أوسلو والالتزام ببنودها، كما يجب حل الدولتين واستعادة الشعب الفلسطيني أرضه.

وأشار وزير خارجية الأردن، إلى أنه يجب السماح بدخول المساعدات الكافية إلى قطاع غزة، مضيفًا أن الاحتلال الإسرائيلي يدمر المستشفيات ويقتل المدنيين فى غزة.