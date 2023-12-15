الجمعة 15 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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وزير الخارجية الأردنى: بناء المستوطنات يصعب حل الدولتين بين إسرائيل وفلسطين

أيمن الصفدي
أيمن الصفدي

أكد أيمن الصفدي، وزير الخارجية الأردني، خلال مؤتمر صحفي للجنة الوزارية العربية المشتركة ووزير الخارجية النرويجي في أوسلو، وبثته قناة "القاهرة الإخبارية"، أن بناء المستوطنات يصعب حل الدولتين بين إسرائيل وفلسطين.

وأضاف وزير الخارجية الأردني، أنه يجب تطبيق اتفاقية أوسلو والالتزام ببنودها، كما يجب حل الدولتين واستعادة الشعب الفلسطيني أرضه.

وأشار وزير خارجية الأردن، إلى أنه يجب السماح بدخول المساعدات الكافية إلى قطاع غزة، مضيفًا أن الاحتلال الإسرائيلي يدمر المستشفيات ويقتل المدنيين فى غزة.

فلسطين إسرائيل المستوطنات أيمن الصفدي وزير الخارجية الأردني القاهرة الإخبارية أوسلو

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