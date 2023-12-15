الجمعة 15 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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المتحدث باسم الأونروا لـ"القاهرة الإخبارية": لا يوجد مكان آمن فى قطاع غزة يلجأ إليه الفلسطينيون

كاظم أبو خلف المتحدث
كاظم أبو خلف المتحدث باسم الأونروا

قال كاظم أبوخلف، المتحدث باسم الأونروا، من القدس المحتلة، إن المساعدات التي تدخل لقطاع غزة لا تلبي احتياجات سكان القطاع، مشيرًا إلى أنه يجب إدخال مزيد من المساعدات الإنسانية إلى غزة لاستعادة التوازن في قطاع غزة. 

وأضاف المتحدث باسم الأونروا، خلال مداخلة لقناة القاهرة الإخبارية، أنه يجب فتح معبر كرم أبوسالم والسماح بإدخال المساعدات بشكل مباشر إلى غزة.

وأشار المتحدث باسم أونروا للقاهرة الإخبارية، أنه لا يوجد مكان آمن في قطاع غزة يلجأ إليه الفلسطينيون حتى مراكز الإيواء، مضيفًا أنه تضرر عدد كبير من المرافق المدنية ومراكز الإيواء في قطاع غزة جراء القصف الإسرائيلي.

ونوه المتحدث باسم أونروا، على إسرائيل تحديد مناطق آمنة في قطاع غزة حتى يمكن تنفيذ استجابة إنسانية تجاه الفلسطينيين، مؤكدًا أننا لدينا 8 مراكز صحية في قطاع غزة من أصل 22 تستقبل الجرحى.

وأكد أبوخلف، أن المستشفيات في جنوب قطاع غزة تعمل بشكل جزئي وتقدم رعاية طبية أولية، مضيفًا أن 155 من أصل 196 من مرافقنا في قطاع غزة تحولت إلى مراكز لإيواء النازحين.

المتحدث باسم الأونروا قطاع غزة غزة الفلسطينيون كاظم أبو خلف القدس القدس المحتلة القاهرة الإخبارية

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