الجمعة 15 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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البنتاجون لـ"القاهرة الإخبارية": الولايات المتحدة لم ترسل أى مساعدات أو أسلحة إلى المستوطنين

باتريك رايدر المتحدث
باتريك رايدر المتحدث باسم البنتاجون

قال باتريك رايدر، المتحدث باسم البنتاجون: إن تركيزنا الحالي حول منع النزاع بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية من الانتشار في المنطقة، مشيرًا إلى أننا نعمل على منع تصعيد النزاع بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية وامتداده إلى مناطق أخرى.

وأضاف المتحدث باسم البنتاجون، خلال مداخلة لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن ما يحدث في البحر الأحمر وإطلاق الحوثيين المُسيّرات ضد السفن الدولية يعد انتهاكا للقانون الدولي.

وأشار إلى أن الولايات المتحدة تعمل على حماية قواتها في المنطقة، ولا نريد توسيع أي تصعيد، مضيفًا أنه تم نشر بعض القوات البحرية في المنطقة لحماية المياه الدولية.

ونوه المتحدث باسم البنتاجون: إننا نبحث مع حلفائنا حل أزمة السفن الدولية من جميع أنحاء العالم التي تتعرض للهجمات، مؤكدًا أن الولايات المتحدة عملت مع حلفائها في الشرق الأوسط على مدار عقود لتعزيز الأمن والاستقرار بالمنطقة .

وأكد أن الولايات المتحدة لم ترسل أي مساعدات أو أسلحة إلى المستوطنين الإسرائيليين، مضيفًا أن أي عنف غير مقبول ضد الفلسطينيين الأبرياء.

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