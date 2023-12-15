الجمعة 15 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

"الشنطة واستدعاء ولى أمر".. آخر أعمال المخرج الراحل أحمد البدرى

المخرج أحمد البدري
المخرج أحمد البدري

رحل عن عالمنا مساء اليوم الجمعة المخرج أحمد البدري عن عمر يناهز 69 عامًا، وذلك داخل معهد ناصر متأثرًا بالأزمة الصحية الذى تعرض لها في الآونة السابقة.

وكان آخر أعمال المخرج أحمد البدري فيلم "الشنطة" والذي طرح بدور العرض السينمائية في عام 2021 وخاض بطولته النجم بيومي فؤاد، ودارت قصته في إطار كوميدي أكشن حيث يتناول العمل قصة حقيبة يمتلكها بطل العمل وتتسبب له في العديد من المتاعب والمشاكل خلال فترة تواجده في أحد الفنادق الكبرى بمدينة دبي.

الفيلم الجديد "الشنطة" من تأليف تامر عبدالمنعم وشارك في بطولته كل من الفنان بيومي فؤاد، شيرين، وديما الحايك، وشريف الدسوقي، ومحمد عبدالعظيم، رضا إدريس والطفلة بيري.

وقدم المخرج الراحل أحمد البدري قبل فيلم الشنطة فيلم بعنوان "استدعاء ولي عمرو" والذي طرح في دور العرض السينمائية في عام 2019 ودارت أحداث العمل الذي يحمل العديد من الخطوط الدرامية في إطار لايت كوميدي اجتماعي يسلط الضوء على عدة قضايا وبعض الأزمات التي حدثت خلال الفترة الأخيرة، ومنها بعض المشكلات التي تحدث في المدارس.

فيلم "استدعاء ولي عمرو" بطولة حورية فرغلي، محمد عز، محمد لطفي، مي كساب، انتصار، صبري فواز، سماح أنور، أماني كمال، إيمان السيد، محمد يونس، كلوديا حنا، حمادة الليثي، محمد مرزبان، ندى بهجت، والطفل فارس عامر، والطفلة شهد، تأليف محمد سمير مبروك.

وفاة المخرج أحمد البدري

توفي منذ قليل المخرج أحمد البدري بعد تعرضه لأزمة صحية أدت إلى بتر ساقه اليسرى.

وأعلن هاني الشيخ أحد أصدقاء "البدري" عن خبر الوفاة عبر حسابه الشخصي بموقع فيسبوك، حيث كتب منشورًا جاء فيه: "وفاة المخرج أحمد البدري".

المخرج أحمد البدري أحمد البدري الشنطة فيلم “الشنطة” المخرج الراحل أحمد البدري استدعاء ولى عمرو

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