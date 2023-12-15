محافظ مطروح يكرم المتميزين بشركة مياه الشرب والصرف الصحى (صور)

كرم اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، عددًا من المتميزين بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح خلال فعاليات العيد القومي للمحافظة الثامن بعد المائة والذي يوافق الخامس عشر من ديسمبر من كل عام.

وقام محافظ مطروح بتسليم شهادات التقدير لكل من المهندس عمر محمد مدير عام فرع مطروح، والمهندس أحمد حمدي مدير محطة تحلية الرميلة على مجهوداتهم في تخصصهم الوظيفي بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح.

وأشاد محافظ مطروح بجميع العاملين والموظفين المتميزين على مستوى المحافظة في مختلف القطاعات، مناشدًا جميع العاملين بجهاز الدولة أن يتخذوا من زملائهم المكرمين القدوة ويحذوا حذوهم في التفاني بالعمل.

جاء ذلك بحضور المهندس محمد المنصور رئيس قطاع الدعم الفني بالشركة، ومحمد خضر مساعد رئيس مجلس الإدارة للعلاقات العامة والإعلام والأزمات، بالإضافة إلى لفيف من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.

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