دعمًا لقطاع غزة.. مظاهرة في محيط السفارة الأمريكية في عمان (فيديو)

عرضت قناة "الغد"، اليوم الجمعة، لقطات ترصد مظاهرة في محيط السفارة الأمريكية في عمان دعما لقطاع غزة.

الوقفات الاحتجاجية المنددة بالجرائم

ونددت المظاهرة بأشد العبارات رفضًا للتدخل الأمريكي في القرار السياسي والعسكري للاحتلال الإسرائيلي، والمجازر التي يرتكبها الاحتلال في قطاع غزة.

وشارك المواطنين الأردنيين في مظاهرة من محيط السفارة الأمريكية، ومنذ انطلاق العدوان الإسرائيلي على غزة لم تهدأ الشوارع من المسيرات والوقفات الاحتجاجية المنددة بالجرائم التي يرتكبها الاحتلال.