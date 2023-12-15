الجمعة 15 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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دعمًا لقطاع غزة.. مظاهرة في محيط السفارة الأمريكية في عمان (فيديو)

جريدة الدستور

عرضت قناة "الغد"، اليوم الجمعة، لقطات ترصد مظاهرة في محيط السفارة الأمريكية في عمان دعما لقطاع غزة.

الوقفات الاحتجاجية المنددة بالجرائم

ونددت المظاهرة بأشد العبارات رفضًا للتدخل الأمريكي في القرار السياسي والعسكري للاحتلال الإسرائيلي، والمجازر التي يرتكبها الاحتلال في قطاع غزة.

وشارك المواطنين الأردنيين في مظاهرة من محيط السفارة الأمريكية، ومنذ انطلاق العدوان الإسرائيلي على غزة لم تهدأ الشوارع من المسيرات والوقفات الاحتجاجية المنددة بالجرائم التي يرتكبها الاحتلال.

قطاع غزة غزة محيط السفارة الأميركية السفارة الأميركية مظاهرة عمان دعما لقطاع غزة

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