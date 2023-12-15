الجمعة 15 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

تواصل القصف الإسرائيلى على قرى وبلدات الجنوب اللبنانى (فيديو)

جنوبي لبنان
جنوبي لبنان

عرضت قناة "الغد"، اليوم الجمعة، لقطات ترصد استمرار القصف على قرى وبلدات الجنوب اللبناني من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، على خلفية العملية العسكرية "السيوف الحديدية" التي أطلقتها ضد قطاع غزة.

وقصفت مدفعية الاحتلال، صباح اليوم، بلدات كفر كلا، والطيبة، والناقورة، واللبونة، والضهيرة وعلما الشعب.

إطلاق القنابل الضوئية وتحليق الطيران الاستطلاعي

وجاء القصف الإسرائيلي، بالتزامن مع إطلاق القنابل الضوئية وتحليق الطيران الاستطلاعي التابع لجيش الاحتلال، فوق قرى القطاعين الغربي والأوسط وصولًا إلى مشارف مدينة صور.

وكانت الولايات المتحدة جمعت معلومات تفصيلية عن سلوك الإسرائيليين في غزة بالشكل الذي يتيح لها استخلاص الاستنتاجات لانتهاكات قوانين الحرب التي دعت واشنطن لوقفها مرارًا وتكرارًا.

القصف الإسرائيلى قرى وبلدات الجنوب اللبناني الجنوب اللبنانى استمرار القصف الإسرائيلي الغد قوات الاحتلال الإسرائيلي

مواد متعلقة

5 شهداء فى غارة إسرائيلية على منطقة الكتيبة بخان يونس جنوبى غزة

لقطات حية داخل مسجد جنين بعد تأدية جنود الاحتلال شعائر يهودية (فيديو)

طارق البرديسى: إسرائيل تكذب بشأن سيطرتها على 70% من قطاع غزة (فيديو)

شاركت فى 350 عملًا فنيًا.. أبرز المحطات فى حياة الفنانة إنعام سالوسة

محلل سياسى: زيارة مستشار الأمن القومى الأمريكى لإسرائيل بمثابة عملية تقييم للحرب

أستاذ علوم سياسية: الأمور تزداد سوءًا فى قطاع غزة (فيديو)

باحثة سياسية: قرار الجمعية العامة كشف المصداقية الحقيقية لمجلس الأمن الدولى

حملة مواطن: الانتخابات الرئاسية كانت ملحمة وطنية بقوة الشعب المصرى

الأكثر قراءة

عاجل.. رفض "دقيقة حدادًا" على شهداء غزة.. تصريحات محمود حميدة المثيرة للجدل

خطوات ورابط الاستعلام عن العلاوات الخمس بالرقم القومى

خلال دقائق.. موعد صلاة الجمعة اليوم في محافظات مصر

"الداخلية" تواصل المرحلة الـ24 من مبادرة "كلنا واحد" لتوفير السلع بأسعار مخفضة

فقد ابنته في "طوفان الأقصى".. ملياردير إسرائيلي يطالب بدولة فلسطينية ووقف الحـرب (فيديو جراف)

رئيس بعثة الجامعة العربية: إشادات عربية ودولية بنجاح انتخابات الرئاسة المصرية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

لجان ضبط الأسعار!

د. محمد عفيفي

البطل أحمد عبدالعزيز

د هند جاد

فى الانتخابات.. مشاركة المرأة.. ضد التشهير

جلال حمام

خسائر إسرائيل ومكاسب حماس

مؤمن المحمدي

قاسم أمين

حسين دعسة

وزيرة الثقافة الأردنية هيفاء النجار فى مؤتمر الأطراف: ماذا عن "دور الثقافة" فى حماية المناخ.. وعن حال غزة؟

إبراهيم عبدالفتاح

أبوالنجوم

محمد العسيري

بيت الشريعى وأغانى الفشنى المفقودة

صور

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

ارفع علمك بالعالي.. المصريون يشاركون في العرس الانتخابي (صور)

عرس ديمقراطى.. حشود المواطنين فى أول أيام انتخابات رئاسة الجمهورية

محطة تل أبيب

المزيد

جرائم إسرائيلية جديدة.. قوات الاحتلال تعدم أسرتين بالرصاص فى مدرسة لـ"أونروا" بجباليا

"أطباء بلا حدود": يموت الناس فى جنين لأنهم لا يستطيعون الوصول إلى المستشفيات

استشهاد 3714 طالبًا وقصف 381 مدرسة منذ بداية العدوان على غزة