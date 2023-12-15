تواصل القصف الإسرائيلى على قرى وبلدات الجنوب اللبنانى (فيديو)

عرضت قناة "الغد"، اليوم الجمعة، لقطات ترصد استمرار القصف على قرى وبلدات الجنوب اللبناني من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، على خلفية العملية العسكرية "السيوف الحديدية" التي أطلقتها ضد قطاع غزة.

وقصفت مدفعية الاحتلال، صباح اليوم، بلدات كفر كلا، والطيبة، والناقورة، واللبونة، والضهيرة وعلما الشعب.

إطلاق القنابل الضوئية وتحليق الطيران الاستطلاعي

وجاء القصف الإسرائيلي، بالتزامن مع إطلاق القنابل الضوئية وتحليق الطيران الاستطلاعي التابع لجيش الاحتلال، فوق قرى القطاعين الغربي والأوسط وصولًا إلى مشارف مدينة صور.

وكانت الولايات المتحدة جمعت معلومات تفصيلية عن سلوك الإسرائيليين في غزة بالشكل الذي يتيح لها استخلاص الاستنتاجات لانتهاكات قوانين الحرب التي دعت واشنطن لوقفها مرارًا وتكرارًا.