الجمعة 15 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الإدارة المركزية للتشجير تستعرض جهود تطوير المواقع التابعة لها على مستوى الجمهورية

مواقع إدارة التشجير
مواقع إدارة التشجير

واصلت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي تطوير مواقع إدارة التشجير، وذلك في إطار الجهود المبذولة من وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ممثلة في الإدارة المركزية للتشجير والبيئة لإجراء عمليات تطوير وزراعة بعض المواقع التابعة لها وتنفيذا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وإشراف الدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الإرشاد الزراعي.

 أبرز المواقع التي تم تطويرها

صرح الدكتور حمدي جامع رئيس الإدارة المركزية للتشجير والبيئة، أن الإدارة قامت خلال الفترة القليلة الماضية بتطوير بعض المواقع التابعة في المحافظات المختلفة على النحو التالي بتطوير مجمع صوب بئر موط بمحافظة الوادي الجديد، وتطوير مشتل البداري بمحافظة أسيوط، وإنشاء محطة طاقة شمسية لتوفير الطاقة لغابة البلينا بمحافظة سوهاج، وذلك في إطار جهود الدولة لتوفير الطاقة بجميع أشكالها، وكذا تطوير وتجديد حديقة الصبار بمركز سنهور علي ضفاف بحيرة قارون بجوار نادي وفندق القوات المسلحة بمحافظة الفيوم.

في ذات السياق أجرى رئيس الإدارة المركزية للتشجير والبيئة، عدة جولات تفقدية في بعض المحافظات لمتابعة العمل على أرض الواقع في المواقع التابعة للإدارة المركزية للتشجير من أجل رفع كفاءتها تنفيذا لتوجيهات وزير الزراعة بحسن إدارة واستغلال أصول الوزارة لتحقيق الأهداف المرجوة منها".

جهود التحصين ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع

  في سياق آخر، تلقى السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، تقريرا من الدكتور إيهاب صابر رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، حول إجمالي ما تم تحصينه ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع خلال الحملة القومية الثالثة التي بدأت 19 نوفمبر 2023 بجميع محافظات الجمهورية، للحفاظ على الثروة الحيوانية من الأوبئة.

وأوضح التقرير أنه تم تحصين حوالي 2 مليون و634 ألفا و516 رأس ماشية من الأبقار والجاموس والأغنام والماعز ضد مرض الحمى القلاعية منذ بداية الحملة حتى 12 ديسمبر الجاري، وتحصين حوالي 2 مليون و356 ألفا و974 رأس ماشية ضد مرض حمى الوادي المتصدع من الأبقار والجاموس والأغنام والماعز والجمال منذ بداية الحملة حتى 12 ديسمبر الجاري أيضا.

الادارة المركزية للتشجير تستعرض جهود تطوير المواقع التابعة لها على مستوى

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