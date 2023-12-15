الجمعة 15 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

إسرائيل تنشر رقم هاتف يحيي السنوار وتطلب الاتصال به.. ما الحكاية؟ (فيديوجراف)

المندوب الإسرائيلي
المندوب الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة

رفع المندوب الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة، غلعاد أردان، خلال جلسة للجمعية العامة للأمم المتحدة، لافتة مكتوب عليها رقم هاتف قائد حماس في قطاع غزة يحيي السنوار، وهو الأمر الذي أثار دهشة واستغراب كافة الحاضرين.

وفي الفيديوجراف التالي نستعرض لكم تفاصيل نشر رقم هاتف يحيي السنوار قائد حماس في قطاع غزة خلال جلسة جمعية الأمم المتحدة وطلب الاتصال به.

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إسرائيل تواصل ارتكاب حرب إبادة جماعية ضد الفلسطينيين

كما أدانت الوزارة حرب الإبادة الجماعية التي تواصل إسرائيل ارتكابها ضد المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة لليوم الـ٦٩ على التوالي، والتي ما زالت تعتمد سياسة تعميق الكارثة الإنسانية واستهداف جميع مناحي الحياة المدنية والإنسانية في القطاع، بما ذلك الإبادة المتواصلة للمستشفيات ومدارس الإيواء ومنازل المواطنين وكامل البنية التحتية من شمال القطاع إلى جنوبه، في حرب أكثر ما يميزها أنها حرب على المدنيين. 

وأوضحت أن هذا يأتي في ظل تعميق النزوح القسري الجماعي للمواطنين، وتنقلهم من مكان إلى آخر بحثًا عن مأوى آمن دون جدوى، في دائرة محكمة من الموت إلى الموت، سواء بالقصف المتواصل أو بسبب الظروف الطاردة للبشر التي أوجدتها الحرب على قطاع غزة، أو بسبب قسوة البرد والشتاء على النازحين والمتواجدين تحت ركام المنازل والمباني المهدمة بلا كهرباء أو ماء أو غذاء أو دواء أو وقود على سمع العالم وبصره، وسط استمرار الحملات الدعائية الإسرائيلية التضليلية لتبرير استمرار الحرب وكسب المزيد من الوقت لتحويل قطاع غزة إلى مكان غير قابل للسكن، تلك الدعاية التي باتت تشكل مؤخرًا الرفض الإسرائيلي العلني لأية ضغوط دولية وأمريكية، من أجل وقف الحرب أو تجنيب المدنيين ويلاتها.

إسرائيل يحيي السنوار غزة قائد حماس في قطاع لجمعية العامة للأمم المتحدة للأمم المتحدة رقم هاتف يحيي السنوار إسرائيل تواصل ارتكاب حرب إبادة جماعية ضد الفلسطينيين

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