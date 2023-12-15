جهاد الحرازين: مصر تصدت بحزم لمخطط إسرائيل لتهجير الفلسطينيين قسريًا (فيديو)

قال الدكتور جهاد الحرازين، أستاذ العلوم السياسية، إن الجميع يدركون أن مخطط التهجير ليس جديدًا، حيث عملت إسرائيل على مدار سنوات طويلة من أجل تنفيذه، وأن يكون بمثابة أداة القوة التي تستخدم من قبل دولة الاحتلال لتدمير كل ما يتعلق بمقومات الحياة في قطاع غزة والضفة الغربية.

وأضاف الحرازين، عبر مداخلة هاتفية على فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، أن المخطط يستهدف جميع الفلسطينيين في كافة أماكن تواجدهم، منوهًا بأن المخطط الذي يجري في قطاع غزة يجري أيضًا في الضفة الغربية.

التهجير القسرى فى ظل عملية حرب الإبادة

ولفت أستاذ العلوم السياسية إلى أن البيانات التي ألقيت في قطاع غزة تدعو المواطنين إلى الانتقال للمناطق الجنوبية ومن ثم للحدود المصرية، هي نفسها التي تم إلقاؤها في الضفة، ودعوتهم للذهاب إلى الأردن.

وأكد "الحرازين" أنه لولا الموقف المصري الحاسم والحازم الذي اتخذته القيادة المصرية منذ البداية لكان هناك دفعة باتجاه فكرة التهجير القسري في ظل عملية حرب الإبادة والتدمير الشامل التي تمارس من قبل دولة الاحتلال.