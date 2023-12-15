البحرية البريطانية تكشف كواليس حادث بالقرب من باب المندب وميناء المخا باليمن

أعلنت شركة الأمن البحري البريطانية "أمبري"، أن سفينة حاويات ترفع علم ليبيريا تعرضت لأضرار ناجمة عن "هجوم جوي" على بُعد 50 ميلًا شمالي ميناء المخا اليمني، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

وأضافت شركة الأمن البحري البريطانية "أمبري"، أن السفينة كانت تبحر جنوبًا عبر مضيق باب المندب عندما تعرضت لهجوم بمقذوف، لافتًا إلى أن إحدى الحاويات سقطت في البحر بسبب تأثير المقذوف الذي تسبب في اشتعال حريق على سطح السفينة.