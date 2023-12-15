المطران عطا الله حنا: نرفض تطاول الاحتلال على دور العبادة والرموز الدينية

قال المطران عطا الله حنا رئيس اساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس، اليوم ، بأنه قد آلمنا واحزننا واستفزنا كثيرا ما أقدم عليه بعض جنود الاحتلال في مسجد جنين، والذين قاموا بالاستهزاء والاستفزاز بطريقة تقشعر لها الأبدان.

وتابع المطران عطالله حنا في بيان له، إننا نرفض وبشدة ما أقدم عليه هؤلاء الجنود من تعد على حرمة مسجد يؤمه المسلمون للصلاة،كما أننا نرفض وبشكل عام اي تطاول على دور العبادة والمقدسات لا سيما في مدينة القدس حيث هنالك استفزازات كثيرة بحق المسجد الأقصى والمصلين وهؤلاء الذين يتطاولون على المسجد الاقصى هم ذاتهم المتطاولون على الرموز الدينية المسيحية وعلى الاوقاف المسيحية والتي يخطط المستوطنون للاستيلاء عليها وسرقتها من أصحابها الشرعيين.

استفزاز المؤمنين في مقدساتهم وأوقافهم عمل عدائي يتناقض مع كافة المبادئ الإنسانية والأخلاقية



وأوضح، إننا نعتبر استفزاز المؤمنين في مقدساتهم وأوقافهم، إنما هو عمل عدائي يتناقض مع كافة المبادئ الإنسانية والأخلاقية والحضارية كما انه يعزز ثقافة العنصرية والكراهية وهي ظاهرة مقيتة مرفوضة من قبلنا جملة وتفصيلا.

وتابع أن التعدي على دور العبادة والرموز الدينية، أنما هو امر في غاية الخطورة ويجب التصدي لهذه المظاهر وعلى كل دعاة حقوق الانسان والسلام في عالمنا ان يرفضوا هذه الاستفزازات الخطيرة والممارسات العنصرية، موضحا وجب احترام كافة المقدسات ووجب احترام التعددية الدينية فالبشر جميعا وان تعددت انتماءاتهم الدينية الا انهم ينتمون الى اسرة بشرية واحدة خلقها الله.



وأضاف نرفض مظاهر العنصرية والكراهية بكافة اشكالها والوانها وما حدث يوم امس في جنين يأتي في ظل استمرار عدوان على شعب اعزل في غزة، هذا العدوان الذي يجب ان يتوقف حقنا للدماء ووقفا للدمار.

نتمنى ان تتواصل الجهود المطلوبة من اجل وقف الحرب "



وتابع" بأننا نرفض ظاهرة التطرف الديني والعنصرية المقيتة بكافة اشكالها والوانها فالبشر جميعا وان تعددت انتماءاتهم الدينية او خلفياتهم العرقية او لون بشرتهم انما هم ينتمون الى اسرة بشرية واحدة خلقها الله.

ويجب ان يتعاونوا فيما بينهم خدمة وتكريسا للقيم الإنسانية المشتركة ونبذا للكراهية والعنصرية والمظالم التي يتعرض لها الانسان ونعتقد بأن ما يحدث حاليا في غزة يجب ان يوحد البشرية كلها في المطالبة والمناداة بأن تتوقف هذه الحرب التي يدفع فاتورتها الأبرياء والمدنيين وخاصة شريحة الاطفال.



وأوضح: يجب أن تتواصل الجهود المبذولة من أجل وقف الحرب فالمأساة في غزة تتفاقم يوما بعد يوم ورقعة الدمار تتسع بشكل دراماتيكي ناهيك عن قتل المدنيين وخاصة الاطفال حيث ان هنالك مشاهد مروعة تدل على وحشية وانعدام القيم الانسانية عند اولئك الذين يقتلون ويستهدفون هؤلاء المدنيين الابرياء.