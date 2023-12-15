كلوب ليون المكسيكي يواجه أوراوا ريد دياموندز الياباني بربع نهائي مونديال الأندية

يلتقي فريق كلوب ليون المكسيكي، نظيره أوراوا ريد دياموندز الياباني، في الرابعة والنصف من عصر اليوم الجمعة، في المباراة التي ستجمعهما على ملعب الأمير عبدالله الفيصل بجدة، في إطار الدور ربع النهائي لبطولة كأس العالم للأندية 2023 المقامة حاليًا بالسعودية.

الفريق المكسيكي يشارك لأول مرة في مونديال الأندية

ويخوض الفريق المكسيكي، مونديال الأندية للمرة الأولى في تاريخه، عقب تتويجه بلقب دوري أبطال كونكاكاف لعام 2023، بينما يشارك الفريق الياباني في البطولة للمرة الثالثة، بعد أن شارك من قبل في نسختي عامي 2007 و2017.

وسيعول كلوب ليون، بقيادة مدربه الأرجنتيني نيكولاس لاركامون، على جهود عدد من نجومه، من بينهم المهاجمين بريان روبيو، وألفونسو ألفارادو، وثنائي الوسط خوسيه رودريجيز وإلياس هيرنانديز.

أبرز نجوم فريق كلوب ليون

كما تضم قائمة الفريق، عددًا من اللاعبين المنتمين إلى أمريكا الجنوبية من بينهم، الأوروجوياني نيكولاس لوبيز، ومواطنه فريدريكو فيناس، وثنائي الدفاع الكولومبي ويليام تيسيلو وجيني باريرو، ولاعب الوسط الأرجنتيني لوكاس روميرو.

أما الفريق الياباني، بقيادة مدربه البولندي ماتشي سكورزا، فسيعتمد على جهود عدد من نجومه، خاصة اللاعبين الأجانب، وهم الثنائي الهولندي، بريان لينسين، وأليكس شالك، والنرويجي ماريوس هويبروتن، والدانماركي ألكسندر شولز، والغيني خوسيه كانتي.

وسيواجه الفائز من مباراة كلوب ليون وأوراوا ريد دياموندز، فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، يوم الثلاثاء المقبل، في الدور نصف النهائي لمونديال الأندية.

وتبلغ القيمة السوقية لفريق كلوب ليون المكسيكي 38.80 مليون يورو، بينما تبلغ القيمة السوقية لفريق أوراوا ريد دياموندز الياباني 19.35 مليون يورو، حسب موقع "ترانسفير ماركت" العالمي.