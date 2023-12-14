كأس العالم للأندية.. اتحاد جدة يسابق الزمن لتجهيز "حمد الله" استعدادًا لمواجهة الأهلى

يُجري نادي اتحاد جدة السعودي، محاولات مكثفة لتجهيز المغربي عبد الرزاق حمد الله من أجل المشاركة أمام الأهلي في ربع نهائي كأس العالم للأندية.

ويلتقي الأهلي أمام اتحاد جدة السعودي يوم الجمعة المقبل، ضمن الدور ربع النهائي من مونديال الأندية.

وذكرت صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية، أن الجهاز الطبي لنادي اتحاد جدة السعودي يُجري محاولات مكثفة لتجهيز المهاجم المغربي قبل خوض مواجهة الأهلي.

وغاب "حمدالله" عن مران الفريق السعودي الذي أقيم مساء الأربعاء، واكتفى بخوض تدريبات تأهيلية.

وأيضًا غاب عن مواجهة اتحاد جدة أمام أوكلاند سيتي في المباراة الافتتاحية للمسابقة بسبب إصابة عضلية.

وكان اتحاد جدة قد تأهل إلى ربع نهائي مونديال الأندية عقب الفوز على أوكلاند سيتي بثلاثية نظيفة في افتتاح مونديال الأندية ليضرب موعدًا مع الأهلي في الدور ربع النهائي.

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موعد مباراة الأهلي واتحاد جدة في ربع نهائي مونديال الأندية

تقام مباراة الأهلي واتحاد جدة السعودي في تمام الثامنة مساء الجمعة المقبل الموافق 15 ديسمبر بتوقيت القاهرة، التاسعة بتوقيت مكة المكرمة.

مران مغلق للفريق على ملعب مدينة الملك عبدالله

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، إغلاق مران الفريق الذي يجري حاليًّا على ملعب التدريب ٣ بمدينة الملك عبدالله الرياضية، استعدادًا لمواجهة اتحاد جدة السعودي يوم الجمعة المقبل ضمن منافسات بطولة كأس العالم للأندية 2023.

وفضل الجهاز الفني بقيادة مارسيل كولر، إقامة المران بشكل مغلق أمام وسائل الإعلام، من أجل توفير أكبر قدر من التركيز للاعبين، استعدادًا للمباراة المقبلة أمام اتحاد جدة السعودي في بطولة كأس العالم للأندية.

ويسعى الجهاز الفني للأهلي للاستعداد بشكل قوي للمواجهة المقبلة، من أجل تحقيق إنجاز جديد للنادي في تاريخ مشاركاته ببطولة كأس العالم للأندية.

وتستضيف المملكة العربية السعودية بطولة كأس العالم للأندية، والتي انطلقت مساء أمس الثلاثاء، وتستمر حتى يوم 22 ديسمبر الجاري.

ويلتقي الأهلي مع اتحاد جدة السعودي، مساء يوم الجمعة المقبل، في الدور الثاني من بطولة كأس العالم للأندية، التي ستقام على ملعب الجوهرة بمدينة جدة.

