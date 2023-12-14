الخميس 14 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

كأس العالم للأندية.. اتحاد جدة يسابق الزمن لتجهيز "حمد الله" استعدادًا لمواجهة الأهلى

عبد الرزاق حمد الله
عبد الرزاق حمد الله

يُجري نادي اتحاد جدة السعودي، محاولات مكثفة لتجهيز المغربي عبد الرزاق حمد الله من أجل المشاركة أمام الأهلي في ربع نهائي كأس العالم للأندية.

ويلتقي الأهلي أمام اتحاد جدة السعودي يوم الجمعة المقبل، ضمن الدور ربع النهائي من مونديال الأندية.

وذكرت صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية، أن الجهاز الطبي لنادي اتحاد جدة السعودي يُجري محاولات مكثفة لتجهيز المهاجم المغربي قبل خوض مواجهة الأهلي.

وغاب "حمدالله" عن مران الفريق السعودي الذي أقيم مساء الأربعاء، واكتفى بخوض تدريبات تأهيلية.

وأيضًا غاب عن مواجهة اتحاد جدة أمام أوكلاند سيتي في المباراة الافتتاحية للمسابقة بسبب إصابة عضلية.

وكان اتحاد جدة قد تأهل إلى ربع نهائي مونديال الأندية عقب الفوز على أوكلاند سيتي بثلاثية نظيفة في افتتاح مونديال الأندية ليضرب موعدًا مع الأهلي في الدور ربع النهائي.

اقرأ أيضا.. الأهلى فى المونديال.. المارد الأحمر ينهى مرانه الثانى استعدادًا لمواجهة اتحاد جدة

موعد مباراة الأهلي واتحاد جدة في ربع نهائي مونديال الأندية

تقام مباراة الأهلي واتحاد جدة السعودي في تمام الثامنة مساء الجمعة المقبل الموافق 15 ديسمبر بتوقيت القاهرة، التاسعة بتوقيت مكة المكرمة.

مران مغلق للفريق على ملعب مدينة الملك عبدالله

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، إغلاق مران الفريق الذي يجري حاليًّا على ملعب التدريب ٣ بمدينة الملك عبدالله الرياضية، استعدادًا لمواجهة اتحاد جدة السعودي يوم الجمعة المقبل ضمن منافسات بطولة كأس العالم للأندية 2023.

وفضل الجهاز الفني بقيادة مارسيل كولر، إقامة المران بشكل مغلق أمام وسائل الإعلام، من أجل توفير أكبر قدر من التركيز للاعبين، استعدادًا للمباراة المقبلة أمام اتحاد جدة السعودي في بطولة كأس العالم للأندية.

ويسعى الجهاز الفني للأهلي للاستعداد بشكل قوي للمواجهة المقبلة، من أجل تحقيق إنجاز جديد للنادي في تاريخ مشاركاته ببطولة كأس العالم للأندية.

وتستضيف المملكة العربية السعودية بطولة كأس العالم للأندية، والتي انطلقت مساء أمس الثلاثاء، وتستمر حتى يوم 22 ديسمبر الجاري.

ويلتقي الأهلي مع اتحاد جدة السعودي، مساء يوم الجمعة المقبل، في الدور الثاني من بطولة كأس العالم للأندية، التي ستقام على ملعب الجوهرة بمدينة جدة.
 

اتحاد جدة السعودي الاهلى كأس العالم للأندية عبد الرزاق حمد الله مونديال الاندية

مواد متعلقة

إصابة العضلة الخلفية تبعد لاعب الأهلى 3 أسابيع

الأهلى فى المونديال.. المارد الأحمر ينهى مرانه الثانى استعدادًا لمواجهة اتحاد جدة

الأكثر قراءة

عاجل.. "القاهرة الإخبارية": قوات الاحتلال تواصل تعزيزاتها العسكرية بمحيط جنين

"وول ستريت جورنال" تكشف عن ارتفاع عدد قتلى جيش الاحتلال فى غزة

عاجل.. 196 شهيدا.. حصيلة يوم من مجازر الاحتلال الإسرائيلى شمال وجنوب قطاع غزة

بالأسماء.. تكليفات جديدة في شركات البترول والتعدين بعد عودة "الملا"

باقٍ 10 أيام.. موعد صرف مرتبات شهر ديسمبر 2023 للعاملين فى الدولة

لصوص الأراضى والمساعدات.. «الدستور» تكشف مواقع إسرائيلية وهمية لسرقة تبرعات ضحايا غزة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مؤمن المحمدي

قاسم أمين

حسين دعسة

وزيرة الثقافة الأردنية هيفاء النجار فى مؤتمر الأطراف: ماذا عن "دور الثقافة" فى حماية المناخ.. وعن حال غزة؟

إبراهيم عبدالفتاح

أبوالنجوم

محمد العسيري

بيت الشريعى وأغانى الفشنى المفقودة

الحسين عبدالرازق

وقال الشعب كلمته!

وائل لطفي

ثورة جديدة

ماجد حبته

العدوان.. والقرار الأممى

محمد عبد العزيز

والآن نقولها: مبارك لرئيسنا وشكرًا لمنافسيه

صور

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

ارفع علمك بالعالي.. المصريون يشاركون في العرس الانتخابي (صور)

عرس ديمقراطى.. حشود المواطنين فى أول أيام انتخابات رئاسة الجمهورية

محطة تل أبيب

المزيد

"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يحتجز طواقم طبية وجرحى ويقتادهم خارج مستشفى كمال عدوان

بـ "مياه البحر".. ما هي خطة إسرائيل هدم أنفاق غزة؟ وما تحدياتها؟

عاجل.. تفاصيل مقتل عسكريين إسرائيليين بالشجاعية وإقرار الاحتلال بصعوبة المعارك