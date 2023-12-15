"القاهرة الإخبارية": قصف إسرائيلى يستهدف أطراف مناطق حدودية جنوبى لبنان

أعلنت وكالة الأنباء اللبنانية، عن استهداف قصف إسرائيلي أطراف مناطق حدودية جنوبي لبنان، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

وقالت الحكومة الإسرائيلية، قبل قليل، إن وزير الدفاع الاسرائيلى يؤاف جالانت بحث مع مستشار الأمن القومى الأمريكي جيك سوليفان عودة الإسرائيليين إلى منازلهم على الحدود اللبنانية.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن وزير الدفاع الإسرائيلي أبلغ مستشار الأمن القومى الأمريكي، أن الحرب في غزة مستمرة، مؤكدا أن إسرائيل بحاجة لدعم واشنطن.