الجمعة 15 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"القاهرة الإخبارية": قصف إسرائيلى يستهدف أطراف مناطق حدودية جنوبى لبنان

جنوبي لبنان
جنوبي لبنان

أعلنت وكالة الأنباء اللبنانية، عن استهداف قصف إسرائيلي أطراف مناطق حدودية جنوبي لبنان، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

وقالت الحكومة الإسرائيلية، قبل قليل، إن وزير الدفاع الاسرائيلى يؤاف جالانت بحث مع مستشار الأمن القومى الأمريكي جيك سوليفان عودة الإسرائيليين إلى منازلهم على الحدود اللبنانية.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن وزير الدفاع الإسرائيلي أبلغ مستشار الأمن القومى الأمريكي، أن الحرب في غزة مستمرة، مؤكدا أن إسرائيل بحاجة لدعم واشنطن.

قصف إسرائيلي وكالة الأنباء اللبنانية لبنان إسرائيل جنوب لبنان

مواد متعلقة

قصف مدفعى إسرائيلى يستهدف عدة مناطق فى جنوب لبنان

الأكثر قراءة

خطوات ورابط الاستعلام عن العلاوات الخمس بالرقم القومى

عاجل.. مواعيد مباريات اليوم الجمعة 15-12-2023 والقنوات الناقلة

مباحثات الرئيس السيسى وملك البحرين هاتفيًا تتصدر اهتمامات صحف القاهرة

تنفيذًا لتكليفات الرئيس.. " الرى" تنفذ خطة طوارئ لمواجهة السيول والامطار الغزيرة

حظك اليوم لمواليد جميع الابراج الفلكية ليوم الجمعة 15 ديسمبر 2023

اليوم الـ70 من العدوان على غزة.. عدد الشهداء يقترب من 19 ألفًا واتصالات مقطوعة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

لجان ضبط الأسعار!

د. محمد عفيفي

البطل أحمد عبدالعزيز

د هند جاد

فى الانتخابات.. مشاركة المرأة.. ضد التشهير

جلال حمام

خسائر إسرائيل ومكاسب حماس

مؤمن المحمدي

قاسم أمين

حسين دعسة

وزيرة الثقافة الأردنية هيفاء النجار فى مؤتمر الأطراف: ماذا عن "دور الثقافة" فى حماية المناخ.. وعن حال غزة؟

إبراهيم عبدالفتاح

أبوالنجوم

محمد العسيري

بيت الشريعى وأغانى الفشنى المفقودة

صور

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

ارفع علمك بالعالي.. المصريون يشاركون في العرس الانتخابي (صور)

عرس ديمقراطى.. حشود المواطنين فى أول أيام انتخابات رئاسة الجمهورية

محطة تل أبيب

المزيد

جرائم إسرائيلية جديدة.. قوات الاحتلال تعدم أسرتين بالرصاص فى مدرسة لـ"أونروا" بجباليا

"أطباء بلا حدود": يموت الناس فى جنين لأنهم لا يستطيعون الوصول إلى المستشفيات

استشهاد 3714 طالبًا وقصف 381 مدرسة منذ بداية العدوان على غزة