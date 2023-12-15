الجمعة 15 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"زراعة مطروح" تنظم حملة لتقديم الإرشادات والدعم الفني للمزارعين بزاوية العوامة

المزارعين
المزارعين

كلف المهندس أحمد يوسف وكيل وزارة الزراعة بمطروح،  المهندس محمد عبد العليم مدير الإدارة الزراعية بالضبعه والمهندس محمود درويش قسم المكافحة، بالمرور وتنظيم حملة توعوية على قرية زاوية العوامة وتقديم الإرشادات والدعم الفني للمزارعين. 

تقديم الإرشادات اللازمة لمزارعي محصول الزيتون

وأوضح أنه تم توعية مزارعي الزيتون بالإرشادات اللازمة ومنها التقليم وازالة السرطانات والأفرع الميت والمتشابكة بما يقلل الإجهاد على الشجرة وكذا وصول الضوء لقلب الشجرة لإتاحة الفرصة لعملية البناء الضوئي وتكوين شجرة قوية بالاضافة الي المكافحة ضرورة الرش بأحد المركبات النحاسية (كمطهر فطري )  بعد عملية التقليم  بعدها بأسبوع رش زيت معدني وأحد المبيدات الموصى بها لمكافحة الحشرات القشرية والبقّ الدقيقي كذا بيض العنكبوت الأحمر. 

 توعية المزارعين بضرورة إضافة السماد العضوي

وأشار وكيل وزارة الزراعة بمطروح، إلى توعية المزارعين بضرورة إضافة السماد العضوي خلال هذه الفترة بالإضافة لباقي الأسمدة مثل السوبر فوسفات والكبريت الزراعي وسلفات الماغنيسيوم وسلفات النشادر  للاستفادة من مياه الأمطار في تحللها وحتي تصبح غذاء جاهز مع بداية موسم الربيع.

 

وفي سياق آخر، كان قد قال المهندس أحمد يوسف ، وكيل وزارة الزراعة بمطروح، في بيان إعلامي سابق له، إنه جرى عقد اجتماع بحضور الدكتور شريف إسماعيل عباس، المسئول عن زراعة البرامج البحثية والحقول الإرشادية، والمهندس محمد رفاعي أبو الذهب، مدير إدارة الإرشاد الزراعي بالمديرية، وعدد من المهندسين إخصائي محصول الشعير بمختلف الإدارات الزراعية التابعة للمديرية. 

اختيار الحقول الإرشادية

وأوضح وكيل وزارة الزراعة بمطروح، أنه تمت مناقشة كيفية اختيار الحقول الإرشادية والمواقع البحثية للشعير، وتقديم الدعم الفني للمزارعين، وتشكيل لجنة لمعاينة تلك المواقع وتحديدها.

جاء ذلك فى إطار التنسيق الدائم والمستمر بين مديرية الزراعة بمطروح ممثلة في إدارة الإرشاد الزراعى بالمديرية ومركز البحوث الزراعية ممثلة في قسم بحوث الشعير.

وكيل وزاره الزراعة وزارة الزراعة قرية زاوية العوامة مدينة الضبعة تقديم الإرشادات الدعم الفني للمزارعين

مواد متعلقة

"زراعة مطروح" تناقش آلية اختيار الحقول الإرشادية للشعير

الأكثر قراءة

خطوات ورابط الاستعلام عن العلاوات الخمس بالرقم القومى

عاجل.. مواعيد مباريات اليوم الجمعة 15-12-2023 والقنوات الناقلة

مباحثات الرئيس السيسى وملك البحرين هاتفيًا تتصدر اهتمامات صحف القاهرة

تنفيذًا لتكليفات الرئيس.. " الرى" تنفذ خطة طوارئ لمواجهة السيول والامطار الغزيرة

حظك اليوم لمواليد جميع الابراج الفلكية ليوم الجمعة 15 ديسمبر 2023

اليوم الـ70 من العدوان على غزة.. عدد الشهداء يقترب من 19 ألفًا واتصالات مقطوعة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

لجان ضبط الأسعار!

د. محمد عفيفي

البطل أحمد عبدالعزيز

د هند جاد

فى الانتخابات.. مشاركة المرأة.. ضد التشهير

جلال حمام

خسائر إسرائيل ومكاسب حماس

مؤمن المحمدي

قاسم أمين

حسين دعسة

وزيرة الثقافة الأردنية هيفاء النجار فى مؤتمر الأطراف: ماذا عن "دور الثقافة" فى حماية المناخ.. وعن حال غزة؟

إبراهيم عبدالفتاح

أبوالنجوم

محمد العسيري

بيت الشريعى وأغانى الفشنى المفقودة

صور

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

ارفع علمك بالعالي.. المصريون يشاركون في العرس الانتخابي (صور)

عرس ديمقراطى.. حشود المواطنين فى أول أيام انتخابات رئاسة الجمهورية

محطة تل أبيب

المزيد

جرائم إسرائيلية جديدة.. قوات الاحتلال تعدم أسرتين بالرصاص فى مدرسة لـ"أونروا" بجباليا

"أطباء بلا حدود": يموت الناس فى جنين لأنهم لا يستطيعون الوصول إلى المستشفيات

استشهاد 3714 طالبًا وقصف 381 مدرسة منذ بداية العدوان على غزة