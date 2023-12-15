"زراعة مطروح" تنظم حملة لتقديم الإرشادات والدعم الفني للمزارعين بزاوية العوامة

كلف المهندس أحمد يوسف وكيل وزارة الزراعة بمطروح، المهندس محمد عبد العليم مدير الإدارة الزراعية بالضبعه والمهندس محمود درويش قسم المكافحة، بالمرور وتنظيم حملة توعوية على قرية زاوية العوامة وتقديم الإرشادات والدعم الفني للمزارعين.

تقديم الإرشادات اللازمة لمزارعي محصول الزيتون

وأوضح أنه تم توعية مزارعي الزيتون بالإرشادات اللازمة ومنها التقليم وازالة السرطانات والأفرع الميت والمتشابكة بما يقلل الإجهاد على الشجرة وكذا وصول الضوء لقلب الشجرة لإتاحة الفرصة لعملية البناء الضوئي وتكوين شجرة قوية بالاضافة الي المكافحة ضرورة الرش بأحد المركبات النحاسية (كمطهر فطري ) بعد عملية التقليم بعدها بأسبوع رش زيت معدني وأحد المبيدات الموصى بها لمكافحة الحشرات القشرية والبقّ الدقيقي كذا بيض العنكبوت الأحمر.

توعية المزارعين بضرورة إضافة السماد العضوي

وأشار وكيل وزارة الزراعة بمطروح، إلى توعية المزارعين بضرورة إضافة السماد العضوي خلال هذه الفترة بالإضافة لباقي الأسمدة مثل السوبر فوسفات والكبريت الزراعي وسلفات الماغنيسيوم وسلفات النشادر للاستفادة من مياه الأمطار في تحللها وحتي تصبح غذاء جاهز مع بداية موسم الربيع.

وفي سياق آخر، كان قد قال المهندس أحمد يوسف ، وكيل وزارة الزراعة بمطروح، في بيان إعلامي سابق له، إنه جرى عقد اجتماع بحضور الدكتور شريف إسماعيل عباس، المسئول عن زراعة البرامج البحثية والحقول الإرشادية، والمهندس محمد رفاعي أبو الذهب، مدير إدارة الإرشاد الزراعي بالمديرية، وعدد من المهندسين إخصائي محصول الشعير بمختلف الإدارات الزراعية التابعة للمديرية.

اختيار الحقول الإرشادية

وأوضح وكيل وزارة الزراعة بمطروح، أنه تمت مناقشة كيفية اختيار الحقول الإرشادية والمواقع البحثية للشعير، وتقديم الدعم الفني للمزارعين، وتشكيل لجنة لمعاينة تلك المواقع وتحديدها.

جاء ذلك فى إطار التنسيق الدائم والمستمر بين مديرية الزراعة بمطروح ممثلة في إدارة الإرشاد الزراعى بالمديرية ومركز البحوث الزراعية ممثلة في قسم بحوث الشعير.