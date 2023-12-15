الوزير الإسرائيلى بينى جانتس: حوارنا مع أمريكا استراتيجى واحترافى

قال بيني جانتس الوزير في الحكومة الإسرائيلية، إنهم يجرون حوارًا استراتيجيًا ويتسم بالخبرة مع الولايات المتحدة، فيما يتعلق بالحرب على حركة حماس في قطاع غزة، وإن واشنطن لا تحاول أن تملي على إسرائيل التحركات التي يجب أن تتخذها.

وقال جانتس، وهو عضو في حكومة الحرب التي شكلها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، للصحفيين: "أعتقد أن الأمريكيين يجرون معنا حوارًا استراتيجيًا واحترافيًا ملائمًا ومحسوبًا، لا يحاولون إملاء أي شيء علينا".

وأضاف: "نجلس كشريكين يريان معًا الصورة الأشمل بشكل مسؤول".

وكان قد أكد متحدث باسم البيت الأبيض، أمس الخميس، أن الولايات المتحدة تأمل أن "تتوقف" الحرب بين إسرائيل وحركة حماس "في أسرع وقت"، وذلك بعدما حذر وزير الدفاع الإسرائيلي من أن النزاع سيستمر لفترة "تتجاوز بضعة أشهر".

وقال المتحدث جون كيربي، إن مستشار الأمن القومي الأمريكي جايك سوليفان ناقش خلال زيارته لإسرائيل أمس الخميس تحولًا للهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة "في المستقبل القريب" نحو "عمليات أقل شدة".