عزام الأحمد لـ"القاهرة الإخبارية": مصر تعمل على توحيد الموقف الفلسطينى

قال عزام الأحمد، القيادي بمنظمة التحرير الفلسطينية، إن جمهورية مصر العربية تعمل على توحيد الموقف الفلسطيني والحفاظ على وحدتنا الوطنية، مؤكدًا أنه يجب العمل على تعزيز الوحدة الوطنية في فلسطين.

وأضاف القيادي بمنظمة التحرير الفلسطينية، اليوم الخميس، خلال مداخلة هاتفية لقناة القاهرة الإخبارية، أننا نقف مع مصر والأردن موقفًا واحدًا لمنع محاولات تهجير الشعب الفلسطيني من قطاع غزة أو الضفة الغربية، مشيرًا إلى أن السلطة الفلسطينية استمرت في التزاماتها برعاية الشعب الفلسطيني في غزة، وقطاع غزة جزء من الأراضي الفلسطينية.

وأوضح القيادي بمنظمة التحرير الفلسطينية، أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبومازن، طلب مني التواصل بشكل مباشر مع حركة المقاومة حماس، مشيرًا إلى أننا في أشد الحاجة لوقف الحرب الهمجية التي تشنها إسرائيل في غزة، ولن ننجر لتصريحات مسئولي إسرائيل.