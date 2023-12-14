الجمعة 15 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

"عين الحدأة" ضمن القائمة الطويلة لـ"البوكر".. الشاعر حاتم علي: إضافة للأدب المعاصر

عين الحدأة
عين الحدأة

أعلنت القائمة الطويلة للجائزة العالمية الرواية العربية "البوكر"، وجاءت  رواية "عين الحدأة" الصادرة عن دار رشم للكاتب الروائي السعودي صالح الحمد لتنافس للصعود للقائمة القصيرة.

ويصف  الشاعر السعودي حاتم على بصفته الوكيل الأدبي للكاتب الروائي صالح الحمد، وصول رواية "عين الحدأة" للقائمة الطويلة لجائزة  العالمية للرواية العربية "البوكر" 2024، بمثابة إنجاز سعودي وإضافة قيمة للأدب العربي المعاصر

وأضاف منذ البداية، كنت واثقًا ومتفائلًا بالقيمة الفنية والأدبية لهذه الرواية، واليوم ولله الحمد نحتفل برؤيتها تحقق هذا الإنجاز المميز بالتعاون مع دار رشم المميزة بقيادة الكاتب الروائي صالح الحماد.

وتابع: “أتمنى للكاتب الرائع مزيدًا من النجاح والتألق في مسيرته الأدبية، وأؤكد على دعمي الكامل له ولإبداعه المتجدد. خالص التهنئة وأطيب التمنيات بالتوفيق في المراحل القادمة من هذه الرحلة الأدبية الرائعة”.

الروائي السعودي صالح الحمد

وُلد الروائي والأكاديمي السعودي صالح الحمد عام 1989، حصل على البكالوريوس في اللغة الإنجليزية من جامعة الملك عبد العزيز، إلى جانب درجة الماجستير في الأدب الأمريكي عام 2017 من جامعة كاليفورنيا.

يعمل صالح الحمد كأكاديمي في جامعة الملك عبد العزيز بجدة، كما نُشرت له عدة أبحاث أكاديمية في عدة مجلات علمية، وتُعد رواية عين الحدأة الصادرة عام 2023 هي روايته الأولى.

txt

ريما بالي: سعيدة بوصول روايتي لـ"البوكر".. و“خاتم سُليمي” نفحة عطر من حلب

 

الجائزة  العالمية للرواية العربية  "البوكر" 2024

تهدف الجائزة إلى مكافأة التميّز في الأدب العربي المعاصر، ورفع مستوى الإقبال على قراءة هذا الأدب عالميًا من خلال ترجمة الروايات الفائزة والتي وصلت إلى القائمة القصيرة إلى لغات رئيسية أخرى ونشرها. لمعرفة المزيد عن كيفية قيام الجائزة بذلك انظر إلى الصحفة أدناه

للجائزة العالمية الرواية العربية الروائي السعودي صالح الحمد رواية عين الحدأة رشم الرواية السعودية

الأكثر قراءة

مستشار الأمن الأمريكى: القصف الإسرائيلى فى غزة ستستمر لبعض الوقت

بعد اختفائه لـ12 يومًا.. وفاة التيك توكر فلانتينو (فيديو جراف)

عاجل.. وزير الدفاع الإسرائيلى لمستشار الأمن القومى الأمريكى: هزيمة «حماس» ليست سهلة

رابط تحميل المهام الأدائية للصف الرابع الابتدائي 2024 عبر موقع وزارة "التعليم"

دوري نايل| مدرب المصرى يشيد بأداء لاعبيه أمام الزمالك

عاجل.. مفاجأة.. نتنياهو يمنح الموساد صلاحية عقد صفقة تبادل المحتجزين مع حماس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

لجان ضبط الأسعار!

د. محمد عفيفي

البطل أحمد عبدالعزيز

د هند جاد

فى الانتخابات.. مشاركة المرأة.. ضد التشهير

جلال حمام

خسائر إسرائيل ومكاسب حماس

مؤمن المحمدي

قاسم أمين

حسين دعسة

وزيرة الثقافة الأردنية هيفاء النجار فى مؤتمر الأطراف: ماذا عن "دور الثقافة" فى حماية المناخ.. وعن حال غزة؟

إبراهيم عبدالفتاح

أبوالنجوم

محمد العسيري

بيت الشريعى وأغانى الفشنى المفقودة

صور

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

ارفع علمك بالعالي.. المصريون يشاركون في العرس الانتخابي (صور)

عرس ديمقراطى.. حشود المواطنين فى أول أيام انتخابات رئاسة الجمهورية

محطة تل أبيب

المزيد

جرائم إسرائيلية جديدة.. قوات الاحتلال تعدم أسرتين بالرصاص فى مدرسة لـ"أونروا" بجباليا

"أطباء بلا حدود": يموت الناس فى جنين لأنهم لا يستطيعون الوصول إلى المستشفيات

استشهاد 3714 طالبًا وقصف 381 مدرسة منذ بداية العدوان على غزة