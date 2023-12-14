"عين الحدأة" ضمن القائمة الطويلة لـ"البوكر".. الشاعر حاتم علي: إضافة للأدب المعاصر

أعلنت القائمة الطويلة للجائزة العالمية الرواية العربية "البوكر"، وجاءت رواية "عين الحدأة" الصادرة عن دار رشم للكاتب الروائي السعودي صالح الحمد لتنافس للصعود للقائمة القصيرة.

ويصف الشاعر السعودي حاتم على بصفته الوكيل الأدبي للكاتب الروائي صالح الحمد، وصول رواية "عين الحدأة" للقائمة الطويلة لجائزة العالمية للرواية العربية "البوكر" 2024، بمثابة إنجاز سعودي وإضافة قيمة للأدب العربي المعاصر

وأضاف منذ البداية، كنت واثقًا ومتفائلًا بالقيمة الفنية والأدبية لهذه الرواية، واليوم ولله الحمد نحتفل برؤيتها تحقق هذا الإنجاز المميز بالتعاون مع دار رشم المميزة بقيادة الكاتب الروائي صالح الحماد.

وتابع: “أتمنى للكاتب الرائع مزيدًا من النجاح والتألق في مسيرته الأدبية، وأؤكد على دعمي الكامل له ولإبداعه المتجدد. خالص التهنئة وأطيب التمنيات بالتوفيق في المراحل القادمة من هذه الرحلة الأدبية الرائعة”.

الروائي السعودي صالح الحمد

وُلد الروائي والأكاديمي السعودي صالح الحمد عام 1989، حصل على البكالوريوس في اللغة الإنجليزية من جامعة الملك عبد العزيز، إلى جانب درجة الماجستير في الأدب الأمريكي عام 2017 من جامعة كاليفورنيا.

يعمل صالح الحمد كأكاديمي في جامعة الملك عبد العزيز بجدة، كما نُشرت له عدة أبحاث أكاديمية في عدة مجلات علمية، وتُعد رواية عين الحدأة الصادرة عام 2023 هي روايته الأولى.

الجائزة العالمية للرواية العربية "البوكر" 2024

تهدف الجائزة إلى مكافأة التميّز في الأدب العربي المعاصر، ورفع مستوى الإقبال على قراءة هذا الأدب عالميًا من خلال ترجمة الروايات الفائزة والتي وصلت إلى القائمة القصيرة إلى لغات رئيسية أخرى ونشرها. لمعرفة المزيد عن كيفية قيام الجائزة بذلك انظر إلى الصحفة أدناه