الخميس 14 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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متحدث الرئاسة الفلسطينية: نحيى موقف الرئيس السيسى الرافض للتهجير القسرى للفلسطينيين

نبيل أبوردينة
نبيل أبوردينة

قال نبيل أبوردينة، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية، إنّنا نحيي الموقف المصري الرسمي والشعبي وموقف الرئيس عبدالفتاح السيسي الرافض للتهجير القسري للفلسطينيين، والقوي الذي يقول لإسرائيل وأمريكا "التهجير لا يمكن القبول به".

وأضاف المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية، اليوم الخميس، خلال مداخلة هاتفية له عبر قناة “القاهرة الإخبارية”، أن الموضوع الذي طلبانه من الإدارة الأمريكية بأن التهجير داخل غزة أو خارجها خط أحمر لن يسمح به ولن نقبل به، ونحن والجانب المصري متفقون تمامًا على الموقف الوطني والقومي السليم.

وأوضح، أن الرئيس الأمريكي وعد الرئيس الفلسطيني عندما زار فلسطين وأرسل بلينيكن وكل الوفود الأمريكية، ويقول بأنه مع حل الدولتين ومع عدم السماح بالاستيطان وأنه يريد أن يدعم الحق الفلسطيني، مؤكدًا أن شيئًا من ذلك لم يتحقق، مؤكدًا أنه لا ثقة لنا بإسرائيل ولا بالتصريحات الأمريكية.

وتابع: "على الرغم من كون التصريحات الأمريكية تبدو إيجابية، إلا أن هدف التصريحات الأمريكية هو حماية إسرائيل وليس وقف العدوان، بدليل أن الرئيس الأمريكي قال "على إسرائيل أن يكون الوقت محدودًا أمامها"، ووزير دفاعها يقول بأن إسرائيل بحاجة لعدة أشهر.

الرئاسة الفلسطينية الموقف المصري الرئيس عبدالفتاح السيسي الرافض للتهجير التهجير لا يمكن القبول به القاهرة الإخبارية التهجير خط أحمر

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