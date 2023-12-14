جهاد الحرازين: مصر أفشلت مخطط الاحتلال حول تهجير الفلسطينيين من أراضيهم

قال جهاد الحرازين، أستاذ العلوم السياسية، إن جيش الاحتلال يهدف لتدمير كل مقومات الحياة بقطاع غزة بدءًا من البشر وانتهاء بالحجر، مؤكدًا أن هذا لم يكن يدركه العالم وكانت الرواية الإسرائيلية هي المسيطرة على عقلية الغرب وأن الاحتلال هو من يحافظ على حقوق الإنسان.

وأضاف، خلال تصريحاته لقناة "إكسترا نيوز"، أنه بعد الجرائم التي قام الاحتلال بتنفيذها تجاه النساء والأطفال وكبار السن بغزة، بدأت المنادة بوقف إطلاق النار وتحول موقف الكثير من الدول التي كانت تقف إلى جانب الرواية الإسرائيلية ورأى العالم الصور التي تنقل لكل ما يجري على الأرض بغزة وتأكدوا أن دولة الاحتلال لا تلتزم بالقانون.

موقف مصر حول تهجير الفلسطينيين كان ثابتًا

وأكد أن مصر أفشلت مخطط التهجير القسري للفلسطينيين منذ البداية وإلا كانت إسرائيل قد نفذته لولا موقف مصر الثابت واقناعها للعالم الغربي بخطورة تهجير الفلسطينيين من أراضيهم وكان موقف الرئيس السيسي ومجلس الأمن المصري ثابتًا وواضحًا حول ذلك.