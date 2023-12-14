الخميس 14 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

بث مباشر| انطلاق فعاليات الدورة السادسة من مهرجان الجونة السينمائي

مهرجان الجونة
مهرجان الجونة

تنطلق بعد دقائق فعاليات حفل الافتتاح لالدورة السادسة من مهرجان الجونة السينمائي بحضور عدد كبير من النجوم.

وتُقدم “الدستور” بثا مباشرا للحفل الذي يقام بطابع خاص وبعيدا عن الاحتفال الذي يقام كل عام، كما تحتفي إدارة المهرجان بالسينما الفلسطينية من خلال عرض عدد من الأعمال الفلسطينية.

https://www.youtube.com/live/y_bRNwEImwM?si=f1-5z9KGkoF-5Y5z

وتتنافس الأفلام المشاركة في برنامج المهرجان، على جائزة "نجمة الجونة الخضراء"، وجائزة "سينما من أجل الإنسانية"، وجائزة "فيبريسي"، وجائزة "نيتباك".

وتتمتع هذه المجموعة المتميزة من أعضاء لجان التحكيم، بخبرة واسعة، ووجهات نظر متنوعة، لتقييم المشاركات المتميزة في هذه الفئات، تقييمًا موضوعيًا.

وعلى الرغم من التحديات الحالية الصعبة، يظل مهرجان الجونة السينمائي متمسكًا بالتزامه بدعم الأعمال السينمائية المتميزة. ويستعد أعضاء لجان التحكيم في مختلف الفئات للبدء في مهمة صعبة تتمثل في تقييم الأعمال البارزة في هذه الفئات.

أعضاء لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الروائية الطويلة


1. أنوب سينغ

باحث سينمائي ومؤلف، وشخصية بارزة في السينما الهندية البديلة. صنع مسيرة مهنية إخراجية مميزة، سلطت الضوء على المشهد السينمائي في بلاده.


2. صبا مبارك

نجمة أردنية بارزة، تحتوي مسيرتها على أكثر من 60 عملًا في السينما والتلفزيون والمسرح. تقدم أداءات مؤثرة تُبرز التجارب المتنوعة للمرأة العربية.

3. ياسمين المصري

ممثلة وفنانة وناشطة حقوقية عالمية، وُلدت في لبنان لأب فلسطيني وأم مصرية. تتحدى المصري -المقيمة في الولايات المتحدة الأميركية- الصور النمطية وتدافع عن السرديات التي لا تحظى بالتمثيل الكافي.
4. منال عيسى

تجمع النجمة الفرنسية اللبنانية -المعروفة بأعمالها الحائزة على الجوائز- بين موهبتها المتعددة الأوجه، بسلاسة، إذ تشتهر بكونها كاتبة سيناريو وممثلة بارعة.
5.  عمر الزهيري

مخرج سينمائي مصري، معروف بأفلامه المميزة التي تمزج -بسلاسة- بين الواقعية والسريالية، فضلًا عن كونها تعكس واقعًا اجتماعيًا صارخا.

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