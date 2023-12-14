افتتاح مشروعات خدمية في قطاعي الصحة والتعليم بمطروح (صور)

افتتح اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح الخميس، عدد من المشروعات الخدمية في قطاعى الصحة والتعليم بدأت بافتتاح وحدة العناية المركزية للأطفال بمستشفى النجيلة المركزي ووحدة العناية للأطفال وعيادة القلب والإيكو بمستشفى سيوة المركزية وذلك عبر شاشة مركز الشبكة الوطنية للسيطرة والسلامة العامة، بحضور جمال الشورى وحسن أبوقديرة، والمهندس حسين السنينى السكرتير العام المساعد، وذلك احتفالًا بالعيد القومي 108 للمحافظة.

استحداث قسم عناية للأطفال بمستشفى النجيلة المركزي

وقال د.مبروك سالم، وكيل وزارة الصحة بمطروح، إنه تم استحداث قسم عناية للأطفال بمستشفى النجيلة المركزي بطاقة استيعابية 3 أسرّة ليصبح إجمالي أسرة العناية المركزة للأطفال بمستشفيات المحافظة 18 سريرًا، كما تم إضافة 3 أسرّة عناية مركزة للكبار بمستشفى سيوة المركزي ليصبح عدد أسرة العناية المركزة بمستشفى سيوة 5 أسرة وإجمالى عدد أسرة العناية المركزة للكبار بالمحافظة 89 سريرًا.

أشعة الموجات الصوتية للقلب

أضاف وكيل وزارة الصحة أنه تم كذلك تفعيل عيادة القلب والإيكو (أشعة الموجات الصوتية للقلب) بعد توفير أخصائى القلب والأوعية الدموية الدكتور مازن العوضى في سابقة هى الأولى من نوعها في تاريخ المستشفى ليصبح إجمالى عدد أسرة العناية المركزة بمطروح (107) أسرّة منهم 89 سرير عناية مركزة للكبار و18 سرير عناية مركزة أطفال.

كما افتتح المحافظ مدرسة العلمين الرسمية للغات بمدينة العلمين الجديدة، عبر شاشة مركز الشبكة الوطنية للسيطرة والسلامة العامة، بحضور المهندس طارق عبدالله مدير الأبنية التعليمية، وإسماعيل جاتو وكيل مديرية التربية والتعليم بمحافظة مطروح، بحضور عبدالسلام كويلة رئيس مدينة العلمين ومديرة إدارة العلمين التعليمية.

أوضح مدير الأبنية التعليمية أن المدرسة بها 28 فصلاً بتكلفة 15.3 مليون جنيه و4 فصول رياض أطفال و12 فصلاً تعليم ابتدائى و6 فصول إعدادى و6 فصول ثانوى.

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